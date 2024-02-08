Ulukışla'da ele geçirilen heykelin tanrıça olduğu tespit edildi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Şubat 8, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Ulukışla’da ele geçirilen heykelin tanrıça olduğu tespit edildi

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Ulukışla’da bir ağılda ele geçirilen heykelin M..Ö 600-480 yıllarına ait tanrıça heykeli olduğunu açıkladı.

 Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Ulukışla’da bir ağılda ele geçirilen heykelin M.Ö 600-480 yıllarına ait tanrıça heykeli olduğunu açıkladı.

Daireden verilen bilgiye göre, uzmanlar tarafından yapılan incelemede heykelin Geç Arkaik -Milattan Önce 600-480 dönemine ait  bir tanrıça heykeli olduğu tespit edildi.


Heykel, üç gün önce Ulukışla’da polis tarafından yapılan operasyonda bir ağılda gömülü halde bulunmuş, iki kişi tutuklanmıştı. Polisin olayla ilgili soruşturmasında iki kişi daha tutuklanmış ve toplam tutuklu sayısı dörde yükselmişti.

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Tags:Eski eserheykeltanrıçaUlukışla
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