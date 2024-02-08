Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, belediye hizmet harçları ve su fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, 10 ton su ücreti ve sayaç kirası ile birlikte bir evin ortalama faturasının 490 TL’ye denk geldiğini ve 2025 yılının Ocak ayına kadar su alış fiyatlarında değişiklik olmadığı sürece bu rakamın aynı şekilde devam edeceğini belirtti.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kişisel sosyal medya hesabından 2023 yılında yürürlüğe giren asgari ücrete endeksli olan belediye hizmet harçları ve su fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Girne Belediyesi’nin Hizmet Resmi bedeli brüt asgari ücretin yüzde 13’ü olarak geçen yıl belirlenip yürürlüğe girdiğini hatırlatan Murat Şenkul, 2024 için konutlarda aylık hizmet bedeli 298 TL’ye denk geldiğini söyledi, aylık hizmet bedelinin 298 TL olması halinde, 10 ton su ücreti ve sayaç kirası ile birlikte bir evin ortalama faturasının 490 TL’ye den geleceğini açıkladı.

Şenkul, 2025 yılının Ocak ayına kadar su alış fiyatlarında değişiklik olmadığı sürece bu rakamların aynı şekilde devam edeceğini söyledi.

Şenkul’un paylaşımı şöyle:

“Günaydın Girne,

Göreve geldiğimiz günden beri yaptığımız ve yapacağımız tüm icraatlar yanında, vatandaşlarımıza aktarılması gereken her bilgiyi de özellikle sosyal medya aracılığı ile iletiyoruz.

Bu noktadan hareketle,

Geçen sene yürürlüğe giren ve Asgari ücrete endeksli olan belediye hizmet harçları ve su fiyatları ile ilgili son durumu sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Güzel şeyleri paylaşıp, fiyat değişikliği gibi göreceli negatif bilgileri de ilk ağızdan duyurmak duruşumuzun gereğidir.

Girne Belediyesinin Hizmet Resmi bedeli brüt asgari ücretin %13’ü olarak geçen yıl belirlenmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Buna göre 2024 için konutlarda aylık hizmet bedeli 298 Türk Lirasına denk gelmektedir.

10 ton su ücreti ve sayaç kirası ile birlikte bir evin ortalama faturası 490 Türk Lirasına denk gelecektir.

(Kontörlü sayaçlarda su ücreti değişkendir.)

2025 Ocak ayına kadar su alış fiyatımızda değişiklik olmadığı sürece bu rakam devam edecektir.

Piyasadaki fiyat değişikliklerinden ve son olarak bizler tarafından asgari ücrete bağlı olarak güncellenen Belediye hizmet bedellerinden de kolaylıkla anlıyoruz ki, hayatı ucuzlatmadan, enflasyonu kontrol altına almadan maaşlara verilen artışlar, vatandaşa zamlı tarifeler olarak geri dönmektedir.

Girne Belediye idaresi ve meclisi olarak ülke genelindeki hizmet bedellerine bakıldığı zaman ortalamanın altında bir fiyat politikası belirlediğimizi de ifade etmeliyiz.

Bugün güne belki çok mutlu bir bilgilendirme ile başlayamadık ama iyisi, kötüsü, mutlusu, mutsuzu, olumlu veya olumsuzluğun tümü ile:

Biz Birlikte GİRNEYİZ.”