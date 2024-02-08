Güney Lefkoşa’da trafikte aksamalar yaşanacak

Rum çiftçilerin, Avrupalı çiftçilerin eylemine destek için bugün Lefkoşa’nın Rum kesiminde düzenlemeyi planladığı eylem nedeniyle trafik düzenlemeleri yapıldı.

Rum medyası Güney Kıbrıs’ın dört bir yanından çiftçilerin bugün saat 10.00’da GSP alanında toplanarak traktör ve diğer tarım araçlarıyla “Lord Virono Caddesi’ndeki “Avrupa Evi” önüne gideceğini belirterek izlenecek güzergâhta trafik akışında aksamalar olmasının beklendiğine dikkat çekti.

Lefkoşa Rum Polis Müdürlüğü, Rum çiftçilerin eyleminden dolayı Lord Vironos Caddesi’nin, Grivas Digenis Caddesi’ndeki trafik ışıklarından (Bridge House) Yunan Büyükelçiliği yakınlarındaki trafik ışıklarına kadar trafiğe kapalı olacağını açıkladı.

Çiftçilerin eylemi süresince trafik akışının polis kontrolünde sağlanacağı belirtilerek sürücülerden, polis tarafından yapılacak yönlendirmelere uyması istendi ve gerekmedikçe bölgede trafiğe çıkılmaması uyarısı yapıldı.

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde haftalardır benzer protesto gösterileri düzenleyen çiftçiler, AB’nin aşırı düzeydeki yönetmeliklerinin kendilerini ithalata karşı zayıf bıraktığını, her alanda var olan vergilerden ve karmaşık bürokratik kurallardan bıktıklarını ifade ediyor.

AB’nin Ukrayna’dan gelen tarım ürünlerine gümrüksüz izin vermesi önce Doğu Avrupa ülkelerinde, ardından diğer üye devletlerde çiftçileri zorda bırakmış durumda. Trakörleriyle şehirlere inan çiftçiler, ulusal hükümetlerin ve Avrupa Birliği’nin (AB) ekonomik zorluklara etkin çözümler getirmesini talep ediyor.