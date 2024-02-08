Çocuk Onkoloji Servisi’nde karne coşkusu

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle çocukların tedavileri süresince eğitimlerine devam etmelerini sağlamak için büyük bir özveriyle “Hastanede ve Evde Eğitim” programını desteklemeye devam ediyor.

Tedavilerinin yan etkileriyle mücadele eden ve bu nedenle de izole bir yaşam süren çocuklar için Kemal Saraçoğlu Vakfı, “Her çocuğun okuma hakkı vardır” ilkesini benimseyerek 15 yıldan fazla bir süredir Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle vakıf üyesi çocukların eğitimlerine destek olmak için “Evde ve Hastanede Eğitim” programını sürdürüyor. Bu program kapsamında, 5 Şubat Pazartesi günü, hastanede ve evde eğitim gören Kemal Saraçoğlu Vakfı çocukları, 2023-2024 eğitim yılının ilk dönem sonu karnelerini Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Servisi’nde aldılar.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji Uzmanı Dr. Dilek Birgen, servis hemşireleri, Kemal Saraçoğlu Vakıf personelleri ve çocuklara özveriyle eğitim veren öğretmenler Savaş Seyhun ve Emir Emirkanı tarafından gerçekleştirilen karne takdiminin ardından, karne günü dönem sonu kutlaması ile sona erdi.