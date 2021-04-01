Uluçay: Bizim de pozitif gündeme ihtiyacımız var

Meclis’te son konuşmayı CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, “pandemi, ekonomi ve pozitif gündem” konusunda yaptı.

Halkın beklentisine cevap verecek çözümlerin üretilmediğini dile getiren Uluçay, AB-Türkiye ilişkileri ışığında kendilerinin de pozitif gündem oluşturmaya ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Ekonomik koşulların nasıl iyileştirebileceği yönünde pozitif gündem oluşturmaya ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Uluçay, özellikle hellim konusunun ülke ekonomisine önemli açılım sağlanacağını belirtti.

Üreticileri teşvik etmek ve yönlendirebilmek için daha kapsamlı ve programı sonuç alabilecek bir takvimin kurgulanması gerektiğini dile getiren Uluçay, bu alanda çalışacak girişimcilerin olumlu sonuç almasını sağlayabilecek olmanın önemini vurguladı.

Hellim konusunda bir konsensüs oluşturulması gerektiğini söyleyen Uluçay, Cumhurbaşkanının ülkede gerginlik siyasetini benimsemiş gibi hareket ettiğini kaydetti.

Teberrüken Uluçay, Cumhurbaşkanı’nın belli konularda birleştirici olmasını sağlamak yerine ateşe benzin ile yaklaştığını kaydederek, Cumhurbaşkanı’nın Anayasal yetkilerini uygulaması ve ülkede birleştirici adımlar atma yönünde hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Bu akşam yayına başlayacak “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin galasının yapılacak olmasının da alınan kararlar çerçevesinde yasak olduğunu dile getiren Uluçay, yasağın delinerek galanın yapılmasına insanların tepki gösterdiğini hatırlattı.

“GÜNEYDEN GEÇİŞLER ESNAFI RAHATLATACAK”

Salgının geldiği boyutlardan dolayı gerilim içerisinde olan insanlara karşı hassasiyet gösterilmesi gerektiğini dile getiren Uluçay, kara kapılarının açılarak Güney’den geçişlerin sağlanarak ekonomi açısından esnafın nispeten rahatlayacağını herkesin bildiğini belirtti.

Turizm konusunda takvimlerin süratle hazırlanması gerektiğini belirten Uluçay, elektronik bilezik uygulamasının da daha yoğun çalışma içerisinde hazırlanarak turizme katkı sağlanması gerektiğini kaydetti.

Hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulmasıyla ilgili kararın yasa gücünde kararname ile alınmasının doğru olmadığını dile getiren Uluçay, hükümete çağrıda bulunarak kendi aldıkları kararların aksine hareket edilmemesi gerektiğini belirtti.

Meclis Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını Uluçay’ın konuşmasıyla tamamladı.