Angolemli: Tarım sektörünü zor duruma sokan UBP’dir

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de hükümetlerin icraatları ile ilgili konuşma yaptı.

KKTC’nin tanınmasını isteyen UBP’nin neden Bangladeş’in tanımasına izin vermediğini ve Türkiye Annan Planı’na “evet” derken UBP’nin neden “hayır” dediğini sordu.

Meclis İç Tüzüğü’nü okuyan Angolemli, kendisinin konuşma sırasının Danışma Kurulu tarafından değiştirilmesini eleştirdi.

Avrupa’da gündem dışı konuşmanın 3 dakika ile sınırlı olduğunu dile getiren Angolemli, çünkü zamanın çok önemli olduğunu söyledi.

Meclis İç Tüzük kurallarına uyulması gerektiğini söyleyen Angolemli, tüzüğü madde madde okuyarak yapılan yanlışları örneklendirerek anlattı ve başkanlığı uyararak iç tüzüğün uygulanması talebinde bulundu.

Angolemli, bu konuyu kabullenemediğini ve milletvekili olarak sırasının değiştirilmesinin yanlış olduğunu söyledi.

1974’ten 86 yılına kadar narenciye, patates ve süt ürünlerinin öncelikli olduğunu dile getiren Angolemli, o tarihten sonra turizm, ticaret ve bankacılık ile uğraşılması için bu sektörlerin teşviklendirildiğini ve o yüzden tarımın sıfırlandığını kaydetti.

Tarım sektörünü zor duruma sokanın UBP olduğunun bilinmesi gerektiğini söyleyen Angolemli, yerel ürünlerin girdisinin çok pahalı olmasından dolayı hayvancılıktan vazgeçildiğini belirtti.

Hüseyin Angolemli, bütçede tarıma ayrılan miktara bakıldığında yeterli olmadığını ifade ederek, Tarım Bakanı’nın samimi olması halinde bütçeye ek konularak hayvan yeminin üretilmesinin teşviklendirilmesi ve meraların şimdiden hazırlanması gerektiğini kaydetti.

Dünyada kooperatiflerin ön planda olduğunu ve buradaki tarım kesiminin İngiliz döneminde mahvedildiğini fakat bunu gören sömürge devletinin bile kooperatifleri kurduğunu dile getiren Angolemli, 1983 yılında Kooperatif Merkez Bankası’na el konulduğunu ve düzelterek gerçek sahiplerine teslim edileceğini dile getirerek, halen kooperatifin gerçek sahiplerine verilmediğini söyledi.

Kooperatif Merkez Bankası’nın gerçek sahiplerine iade edilmesinin şart olduğunu dile getiren Angolemli, Güvercinlik halkına meralardan vazgeçmeye hazır olup olmadığının sorulması gerektiğini kaydetti.