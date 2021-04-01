32’si yerel 40 yeni vaka

“Toplam 6430 test yapıldı, 32’si yerel 40 pozitif vakaya rastlandı, 35 kişi taburcu edildi”

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6430 olup, 32’si yerel 40 pozitif vakaya rastlanmış, 35 kişi taburcu edilmiştir.

8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .32 kişi ise yerel vakadır.

16 kişi Lefkoşa, 12 kişi Gazimağusa, 2 kişi Girne, 2 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez- 1 / Gönyeli-4 / Değirmenlik-7/ Çağlayan-2 / K.Kaymaklı-1 / Haspolat-1

Girne

Girne Merkez- 1 / Alsancak-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez -11 / Mutluyaka-1

Lefke

Lefke Merkez -1 / Gemikonağı-1

1 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6430

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 40

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8

Yerel Vaka Sayısı: 32

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 35

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 752. 723

Toplam Vaka Sayısı: 4444

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3994

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 424

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 102

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 319

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3