Ülkü Yurdu hayat buldu

Mustafa BAHADIR



Sahasında konuk ettiği K.Kaymaklı’yı tek golle geçen Baf Ülkü Yurdu, hem ikinci yarıdaki ilk galibiyetini aldı, hem de adeta hayat buldu. Önemli eksik oyuncularından yoksun olarak maça başlayan ev sahibi ekip rakibi karşısında iyi mücadele ederek sonuca gitmeyi başardı. K.Kaymaklı ise oyunun genelinde üstün oynadığı maçta golü bulamadı ve sahadan yenik ayrılmak zorunda kaldı.

İlk yarıda etkili görülen K.Kaymaklı topa daha fazla hakim olan taraftı. Baf Ülkü Yurdu ise defans ve orta alanını kalabalık tutarak ileride Kossi ve Adeola ile rakip kaleyi zorlamaya çalıştı. Nitekim daha maçın başlarında Kossi uygun durumda topa daha iyi vurabilseydi, kırmızı –yeşilliler maça golle başlayabilirdi. Daha sonra oyunda dengeyi kuran K.Kaymaklı, Baf kalesinde önemli fırsatlar yakaladı. Orta alanda Barkın’ın getirdiği toplarla rakip kaleye yüklenen deplasman ekibi Osita, Okafor ve Yusuf ile bulduğu fırsatları değerlendiremedi. Uzatma dakikalarında ise önce Okafor, sonra da Yusuf Özbahar müsait pozisyonda topu ağlara gönderemeyince, devre golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının ilk dakikalarında Kossi uygun durumda topa iyi vuramayınca Baf önemli bir fırsatı harcamış oldu. Daha fazla bir orta alan mücadelesi şeklinde geçen maçın ikinci yarısında Kaymaklı daha ofansif görülse de BÜY ani geliştirdiği kontra ataklarla gol bulmaya çalıştı. Nitekim maçın 72.dakikasında sakat sakat oynayan Kossi’nin getirdiği topu ağlara gönderen Adeola, ev sahibi ekibi öne geçiren golü kaydetti. Golden sonra tüm hatları ile rakip kaleye yüklenen K.Kaymaklı, kaleci Erdoğan ve BÜY defansını bir türlü aşamadı. Özellikle Hüseyin Taşcı ve İbrahim Hatay yaptıkları ilk müdahaleler, kaleci Erdoğan‘da yerinde çıkışları ile rakibe gol şansı tanımadı. Son anları oldukça heyecanlı geçen karşılaşmanın son düdüğü ile maçı kazanan BÜY adeta derin bir oh çekerken, ilerideki haftalar için de moral depolamış oldu.