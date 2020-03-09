Lefke Düzkaya’yı sevindirdi: 1-0

İKİ KIRMIZI KART: K-Pet Süper Lig’in 22.hafta mücadelesinde Düzkaya Lefke’yi konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi Okorie’nin kendi kalesine attığı golle 1-0 kazandı. Düzkaya’dan Salih Zencirkıran ve Lefke’den Armstrong kırmızı kart görerek takımlarını 10’ar kişi mücadele etmek zorunda bıraktı.

Yer: Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Mustafa Torun, Emre Çevikdal

Düzkaya 1-0 Lefke

1.Ali Karal 1.Salih Beyoğlu

88.Augustın Gılles Bınya 17.Aykut Esmeraslan

3.Okan Kibar 6.Candy Agbane

5.Talat Dağer 7.Semih Ünaldı

7.Ahmet Can Temel 8.Yılmaz Şipal

8.Salih Zencirkıran 9.Esosa Irogue

12.Bekir Yıldız 10.Kasım Tağman

(Dk. 75 Hasan Yanaroğlu) (Dk.79 Selçuk Dilik)

14.Drıssa Keıta 14.Armstrong Chıgoue Chıdı

32.Kaho Yannıck Stephane 15.Berk Öreç

(Dk.90 Mustafa İnanç) (Dk.79 Yılmaz Çetin)

61.Ahmet Karal 16.Mustafa Tahsildaroğulları

90.Yunus Kalaycı 22.Ikechukwu Okorıe

Gol

Dk.15 Ikechukwu Okorıe (KK)

Kırmızı Kartlar

Dk.70 Salih Zencirkıran Dk.51 Armstrong Chıgoue Chıdı

K-Pet Süper Lig’in 22. Haftasında Lefke ligde zor zamanlar geçiren Düzkaya’ya konuk oldu. Dakika 15’te Düzkaya’nın kullandığı köşe vuruşunda Lefke oyuncusu Ikechukwu Okorıe’ye çarpan top ağlarla buluştu. İlk yarının kalan süresinde başka gol olmayınca Düzkaya soyunma odasına 1-0’lık üstünlükle girdi. Dakika 51’de Lefke’den Armstrong ve dakika 70’te Düzkaya’dan Salih Zencirkıran kırmızı kart görerek takımlarını 10’ar kişi bıraktı. Mücadelenin ikinci yarısında da karşılıklı ataklar sonuç getirmeyince maç bu skorla sona erdi. Bu skorun ardından Düzkaya puanını 17’ye çıkarırken, Lefke 31 puanda kaldı.