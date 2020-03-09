FutbolSpor

Lefke Düzkaya’yı sevindirdi: 1-0

9 Mart 2020

İKİ KIRMIZI KART: K-Pet Süper Lig’in 22.hafta mücadelesinde Düzkaya Lefke’yi konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi Okorie’nin kendi kalesine attığı golle 1-0 kazandı. Düzkaya’dan Salih Zencirkıran ve Lefke’den Armstrong kırmızı kart görerek takımlarını 10’ar kişi mücadele etmek zorunda bıraktı.

 

Yer: Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Mustafa Torun, Emre Çevikdal

 

Düzkaya                                              1-0                         Lefke                   

1.Ali Karal                                                                          1.Salih Beyoğlu

88.Augustın Gılles Bınya                                                 17.Aykut Esmeraslan

3.Okan Kibar                                                                     6.Candy Agbane

5.Talat Dağer                                                                    7.Semih Ünaldı

7.Ahmet Can Temel                                                          8.Yılmaz Şipal

8.Salih Zencirkıran                                                            9.Esosa Irogue

12.Bekir Yıldız                                                                  10.Kasım Tağman

(Dk. 75 Hasan Yanaroğlu)                                                (Dk.79 Selçuk Dilik)

14.Drıssa Keıta                                                                14.Armstrong Chıgoue Chıdı

32.Kaho Yannıck Stephane                                             15.Berk Öreç

(Dk.90 Mustafa İnanç)                                                     (Dk.79 Yılmaz Çetin)

61.Ahmet Karal                                                                16.Mustafa Tahsildaroğulları

90.Yunus Kalaycı                                                             22.Ikechukwu Okorıe

Gol

Dk.15 Ikechukwu Okorıe (KK)

Kırmızı Kartlar

Dk.70 Salih Zencirkıran                                                 Dk.51 Armstrong Chıgoue Chıdı

 

 

K-Pet Süper Lig’in 22. Haftasında Lefke ligde zor zamanlar geçiren Düzkaya’ya konuk oldu. Dakika 15’te Düzkaya’nın kullandığı köşe vuruşunda Lefke oyuncusu Ikechukwu Okorıe’ye çarpan top ağlarla buluştu. İlk yarının kalan süresinde başka gol olmayınca Düzkaya soyunma odasına 1-0’lık üstünlükle girdi. Dakika 51’de Lefke’den Armstrong ve dakika 70’te Düzkaya’dan Salih Zencirkıran kırmızı kart görerek takımlarını 10’ar kişi bıraktı. Mücadelenin ikinci yarısında da karşılıklı ataklar sonuç getirmeyince maç bu skorla sona erdi. Bu skorun ardından Düzkaya puanını 17’ye çıkarırken, Lefke 31 puanda kaldı.




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