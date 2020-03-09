Tek golle cezayı kestiler

Ali YÖNEY

Düzkaya, Lefke karşısında takım savunmasını iyi yaptı ve rakibin kendi kalesine attığı tek golle müsabakadan çok değerli 3 puanla ayrılan taraf oldu. Rakibin hareketli oyuncularına karşı iyi önlem aldılar. İkili mücadelelerin çoğunda başarılı oldular. Topa sahip oldular. Etkili ataklarda Lefke kalecisi Salih başarılıydı. Hücumda Keita çok arzulu ve istekliydi. Rakip savunmayı rahatsız etti. Yardıma geldi. Takım olarak çok koştular. Ahmet Can direkten dönen topu şansızlıktı. Düzkaya Talat, Okan ve Yannic-Binya oyun anlayışında rakibe göre doğru değerlendirip sahada uyguladıkları sonucu kazandıklarını söyleyebilirim. Lefke’de Yakup yoktu. Mehmet Volkan son idmanda sakatlanıp karşılaşmada yedek kadroda yer aldı. Lefke takım kurgusunda zorunlu değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Bu değişikliğin dezavantajını da müsabaka boyunca hissetti. Kanat varyasyonlarında Candy ile başarılı olan Lefke başarılı olamadı. Hücumda Kasım etkisizdi. Müsabakanın ilk bölümünde şansızlık yaşandı. Kendi kalelerine attıkları gol moral ve motivasyonlarını bozdu. İstedikleri gol olmayınca kötü mücadele vermeye başladılar. Lefke savunmada hatasında kalesinde gördüğü gole doğru reaksiyon veremedi ve deplasmanda kaybettiler. İki takımın da direkten dönen topları olmuştur. Dün Düzkaya için nasıl olduğu fark etmeksizin en önemlisi kazanmaktı. İyi bir mücadele sonrası 3 puanı kazanmayı başardı. Maçta iki kırmızı kart kararı çıktı. Hakem Utku Hamamcıoğlu kuralı uyguladı.