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Lefkoşa derbisinde kazanan çıkmadı: 1-1

9 Mart 2020

BİR DAKİKA ARAYLA İKİ GOL: K-Pet Süper Lig’in 22. Haftasında Gençlik Gücü Yenicami’yi konuk etti. Karşılaşmanın 30. dakikasında Erin Uluçlar ile öne geçen GG, bu golden bir dakika sonra Yenicami’den John Ebuka’nın golüne engel olamadı. Yenicami’den Farouk Dadzıe dakika 75’te kırmızı kart görerek takımını bir kişi eksik bıraktı

 

Yer:  Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Abdullah Genç, Hüseyin Özaşık

 

Gençlik Gücü                                   1-1                         Yenicami           

1.Raif Denktaş Pehlivan                                                  94.Ercan Samancıoğlu

4.Hacı Durdu Özer                                                          9.Tansel Ekingen

6.Erin Uluçlar                                                                  4.Yasin Açıkel

(Dk.75 Hikmet Çelikel)                                                    (Dk.73 Hasan Celil Evren)

8.Sezgin Dağ                                                                   8.Mehmet Göktaş

18.Erdoğ Barkınay                                                          10.Mehmet Altın

19.Ümitcan Babahan                                                      (Dk.24 Hascan Kırmaz)

(Dk.72 Mahmut Yumuşak)                                              11.Hüseyin Sadıklar

28.Berke Zorba                                                               12.Hasan Ulukök

(Dk.90 Arif Öztürk)                                                         18.John Ebuka Okoye

33.Prınce Boateng                                                         30.Farouk Dadzıe

77.Tayfun Doğan                                                            77.Amınu Mohammed Ibrahım

88.Aşkın Kavaklı                                                            (Dk.66 Mahmut İneci)

99.Nyanguıla Kalonjı                                                     99.Fırat Ersalan

Goller

Dk.30 Erin Uluçlar                                                            Dk.31 John Ebuka Okoye

Kırmızı Kart

Dk.75 Farouk Dadzıe

 

K-Pet Süper Lig’in 22. Hafta karşılaşmasında Gençlik Gücü Yenicami’yi konuk etti. İlk yarısı karşılıklı ataklarla süren mücadelede ev sahibi ekip Gençlik Gücü 30. dakikada Erin Uluçlar’ın golüyle 1-0 öne geçti. Yenicami’den cevap gecikmedi ve 31. dakikada John Ebuka 1-1’lik eşitliği sağlayan golü kaydetti. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol sesi çıkmayınca iki takım soyunma odalarına 1-1’lik beraberlikle girdi. İkinci yarısı da karşılıklı ataklarla süren mücadelede Yenicami’den Farouk Dadzıe mutlak golü engellediği gerekçesiyle direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kalan sürede başka gol olmayınca maç 1-1’lik beraberlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Gençlik Gücü puanını 14’e, Yenicami ise 37’ye çıkardı.




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