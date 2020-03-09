FutbolSpor

Baf’ta hasret bitti: 1-0

9 Mart 2020

7 HAFTA SONRA GELEN GALİBİYET: K-Pet Süper Lig 22. Hafta mücadelesinde Baf Ülkü Yurdu Küçük Kaymaklı’yı konuk etti. Ev sahibi ekip 71. dakikada Adeola Lanre Runsewe’nin golüyle mücadeleyi 1-0 galip tamamladı. Bu galibiyetin ardından Baf Ülkü Yurdu 7 haftalık galibiyet hasretini tamamlamış oldu.

 

Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Serhan Şimşek, Burak Mandıralı, Fatih Bardakçıoğlu

 

Baf Ülkü Yurdu                                1-0                         Küçük Kaymaklı              

69.Erdoğan Nay                                                               12.Salih Ökten

3.Fikri Arslan                                                                    22.Taner Bingöllü

4.İbrahim Hatay                                                               4.Yusuf Özbahar

6.Hasan Sedatgil                                                             (Dk.83 Emre Nazik)

8.Mustafa Kemal Atlar                                                    10.Osıta Obıekwe

11.Cevdet Gürsel Alıcı                                                   11.Rifat Hacıarifoğlu

20.Evanonya Kossı Adetu                                              (Dk.61 Mehmet Göçben)

(Dk.75 Osman Yıldız)                                                    15.Mehmet Öztürk

22.Hüseyin Taşçı                                                            (Dk.80 Muhammet Nazik)

23.Ömer Ulaş                                                                 26.Gıscard Djındy Dıabone

(Dk.57 Metin Melda)                                                      29.Onyekachı Okafor

88.Doğan Işıker                                                              31.Barkın Özaşık

(Dk.67 Tahsin Denizsever)                                            77.Berkem Nurdal

99.Adeola Lanre Runsewe                                            78.Bahadır Göçben

Gol

Dk.71 Adeola Lanre Runsewe

 

K-Pet Süper Lig 22. Hafta karşılaşmasında Baf Ülkü Yurdu Küçük Kaymaklı’yı konuk etti. Maç öncesi Baflı oyuncular 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle iki tarafın da kadın izleyicilerine karanfil verdi. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarısı da karşılıklı ataklarla süren mücadelede Baf Ülkü Yurdu 71. dakikada Adeola Lanre Runsewe’nin golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin kalan süresinde gol sesi çıkmayınca maç 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonucun ardından Baf Ülkü Yurdu puanını 28’e yükseltirken, Küçük Kaymaklı 32 puanda kaldı.




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