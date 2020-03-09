Güney KıbrısKıbrısManşet

BM eylemciler karşısında etten duvar ördü

9 Mart 2020

 

Kıbrıs’ın güneyinde alınan tek yanlı kararla 20 Şubat’ta uygulamaya koyduğu 4 sınır kapısını kapatma kararına karşı bugün Lefkoşa’daki Lokmacı sınır kapısında üçüncü kez eylem yapılıyor.

 

Eylem saati olarak açıklanan 11.30 öncesinde, BM askerleriyle Kıbrıs Türk polisi arasında gerilim yaşanırken, BM askerleri kendi kontrollerindeki ara bölgeye barikat kurarak eylemcilerin geçişini engelledi.

Ellerinde kırmızı karanfillerle bölgeye gelen eylemciler, bir süre BM askerleriyle müzakere etti ve karşı tarafa geçip karanfilleri bırakmak için izin istedi.

Eylemciler “Kıbrıs’ta barış engellenemez” ve “Yaşasın birleşik federal Kıbrıs”  sloganları atan eylemcilerin bekleyişi sürüyor.

Rum Yönetimi 29 Şubat’ta aldığı Lokmacı, Derinya, Bostancı ve Lefke sınır kapılarını koronavirüs salgını gerekçesiyle kapatmıştı.

BM askerleri ile KKTC polisi arasında arbede!

Geçiş noktaları en az bir gün daha kapalı




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of ‘Eşitliğe aç, sömürüye tokuz’ sloganıyla eylem

‘Eşitliğe aç, sömürüye tokuz’ sloganıyla eylem

8 Mart 2020
Photo of Rum Yönetimi, Yunanistan-Türkiye sınırına asker gönderme kararı aldı

Rum Yönetimi, Yunanistan-Türkiye sınırına asker gönderme kararı aldı

8 Mart 2020
Photo of Akıncı, bölgesel toplantılarına dün gece Yeniboğaziçi’nde devam etti

Akıncı, bölgesel toplantılarına dün gece Yeniboğaziçi’nde devam etti

8 Mart 2020
Photo of Baf Direnişi ve Şehitleri yarın törenle anılacak

Baf Direnişi ve Şehitleri yarın törenle anılacak

8 Mart 2020
Photo of DP Başkanı Ataoğlu, Londra’da temaslarda bulunacak

DP Başkanı Ataoğlu, Londra’da temaslarda bulunacak

8 Mart 2020
Photo of Pilli: Kadın sağlık çalışanlarımız kahramanlık örneği sergilemişlerdir

Pilli: Kadın sağlık çalışanlarımız kahramanlık örneği sergilemişlerdir

8 Mart 2020
Photo of HP Genel Başkanı Senin, sınır kapılarında orantısız güç kullanan Rum polisini kınadı

HP Genel Başkanı Senin, sınır kapılarında orantısız güç kullanan Rum polisini kınadı

8 Mart 2020
Photo of Sucuoğlu: Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı olarak kadınlarımızın bir gün değil, her gün yanındayız

Sucuoğlu: Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı olarak kadınlarımızın bir gün değil, her gün yanındayız

8 Mart 2020
Photo of Uluçay kadınlar için gösterilen çabaların ve onurlu mücadelenin destekçisi olunması gerektiğini vurguladı

Uluçay kadınlar için gösterilen çabaların ve onurlu mücadelenin destekçisi olunması gerektiğini vurguladı

8 Mart 2020
Photo of Ercan’da para ve kambiyo yasasına aykırı hareket

Ercan’da para ve kambiyo yasasına aykırı hareket

8 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı