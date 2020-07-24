KıbrısManşet

Ülkeye giriş noktalarında örgütlü 6 sendikadan grev uyarısı

24 Temmuz 2020
Sendika

Ülkeye giriş çıkış noktalarında örgütlü 6 sendika ve Mağusa Gümrük Komisyoncuları, hükümete, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yurt dışından gelen kişilere 7 gün karantina uygulanması tavsiyesini uygulamaya koyması için üç gün süre verdi.

Sendikalar, hükümetin bu çağrıya uymaması halinde 27 Temmuz Pazartesi’den itibaren halkı korumak adına, örgütlü bulundukları yolcu giriş noktalarında grev dahil her türlü yasal eylem hakkını kullanacaklarını bildirdi.

Güç-Sen, Kamu-Sen, KTAMS, Kamu-İş, Liman-Sen, Mağusa Gümrük Komisyoncuları, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’nın imzasıyla yayımlanan açıklamada, gelinen noktada hükümetin açılımlarının kontrolden çıktığının görüldüğü savunuldu.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin” dün yaptığı toplantı sonucunda, pozitif vaka sayısındaki artış üzerine, yurt dışından gelen kişilerin 7 gün süreyle zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulması yönünde tavsiye niteliğinde bir karar ürettiği anımsatıldı.

Açıklamada, “Bizler aşağıda imza sahibi örgütler olarak, Bakanlar Kurulu’nun ivedilikle, 27 Temmuz 2020 gününden itibaren bu kararı uygulamaya almasını talep ediyoruz. Aksi takdirde, hükümetin halk sağlığını hiçe saymasına izin vermeyeceğiz. Bu bağlamda 27 Temmuz Pazartesi gününden itibaren görev kabul etmeyeceğimizi ve halkımızı korumak adına, örgütlü bulunduğumuz yolcu giriş noktalarında grev dahil her türlü yasal eylem hakkımızı kullanacağımızı bildiririz.” denildi.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Pilli: Kamuoyunun şeffaf bir şekilde bilgilendiriliyor

Pilli: Kamuoyunun şeffaf bir şekilde bilgilendiriliyor

23 Temmuz 2020
Photo of Bakan Pilli: Toplam 703 test yapıldı

Bakan Pilli: Toplam 703 test yapıldı

23 Temmuz 2020
Photo of Gürcafer: Koalisyon hükümeti ülkeye zarar veriyor

Gürcafer: Koalisyon hükümeti ülkeye zarar veriyor

23 Temmuz 2020
Photo of Süt ödemeleri yapıldı

Süt ödemeleri yapıldı

23 Temmuz 2020
Photo of Kalın: Biz sadece haklarımızı korumak için oradayız

Kalın: Biz sadece haklarımızı korumak için oradayız

23 Temmuz 2020
Photo of Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 1575 test yaptı

Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 1575 test yaptı

23 Temmuz 2020
Photo of Meclis Genel Kurulu’nda nisap düştü

Meclis Genel Kurulu’nda nisap düştü

23 Temmuz 2020
Photo of Dört muhalefet partisi açıklama yaptı

Dört muhalefet partisi açıklama yaptı

23 Temmuz 2020
Photo of Pilli: Pandemi süreci kontrol altında

Pilli: Pandemi süreci kontrol altında

23 Temmuz 2020
Photo of Ataoğlu: Kudret Özersay beni aradı

Ataoğlu: Kudret Özersay beni aradı

23 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı