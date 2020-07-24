DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın TRT Arabi’ye röportaj verdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, 22 Temmuz 2020 Çarşamba günü, saat 13:00’te, TRT Arabi’ye’e röportaj verdi. Söz konusu röportaj, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın’ın makamında gerçekleşti. Prof. Dr. Hocanın, röportajda DAÜ ile ilgili bilgi verdi. DAÜ’nün ABET, FIBA, NAAB gibi uluslararası bağımsız akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş pek çok programa sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Hocanın, üniversitede çok sayıda uluslararası öğrenci bulunduğuna dikkat çekti. Tanıtım faaliyetlerinin ve mezunların bu konudaki desteğinin önemine işaret eden Prof. Dr. Hocanın, böylece DAÜ’ye daha fazla öğrenci gelmesinin mümkün olacağını belirtti. Prof. Dr. Hocanın, ülkeye gelecek yeni öğrencilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) siyasi tanınmasına da önemli bir katkı koyacağına işaret etti. Söz konusu röportaj, TRT Arabi ana haber bülteninde yayımlandı.