Sendikalardan Amcaoğlu’na tepki: Hiç ‘Olgun’ değilsiniz sayın bakan!

Kamuda örgütlü sendikalar, ortak basın açıklaması yaparak Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı ‘karikatür’ paylaşımını eleştirdi.

KTAMS, KAMU-SEN, KAMU-İŞ ve K.T.Hemşireler Ebeler Sendikası adına ortak basın açıklaması yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, bu paylaşımı Amcaoğlu’nun bulunduğu makama yakıştırmadığını ifade etti.

Bengihan, Amcaoğlu’nun paylaşımıyla özel sektör ile kamu çalışanlarını karşı karşıya getirmeye çalıştığını ileri sürdü.

Bengihan, açıklamasında, Amcaoğlu’nu böl yönet mantığı ile kamu çalışanları ve özel sektör çalışanlarını karşı karşıya getirme niyeti taşıyan söylemlerden vazgeçmeye davet etti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bu ülkede emeğin, üretenin temsilcisi olan Sendikalar olarak; Maliye Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu’nun kendi sosyal medya hesabından paylaştığı karikatürü bulunduğu makama yakıştıramadık.

“Birileri açken toku düşünemem, özel sektör sıkıntıdayken vicdansızlık yapamam” diyerek özel sektör ile kamu çalışanlarını karşı karşıya getirmeye çalışan Maliye Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu’na soruyoruz…

Kamu çalışanı işçilerin, memurların kısaca emeğin temsilcisi olan Sendikaları “dilenci” gibi göstermeyi kendinize ve bulunduğunuz makama yakıştırdınız mı?

Pandemi döneminde her türlü fedakarlığı yapan, Canını ortaya koyarak pandemiyle mücadele eden başta sağlık çalışanları olmak üzere elzem hizmetlerde görev yapan çalışanlara söz verdiğiniz ek mesaileri ödememek vicdanınıza sığıyor mu?

Özel sektörü savunduğunuzu iddia ederken, Bakanlar Kurulu’nda işsizlik ödeneğini 2674 TL’den 1500 TL’ye düşürürken vicdanınız ve adalet duygunuz neredeydi?

Hükümet olarak asgari ücretliye taahhüt ettiğiniz ek 200 TL’yi niçin vermediniz?

Söylediğiniz gibi özel sektörü düşünüyorsanız, %2.33 hayat pahalılığını asgari ücretlinin de alabilmesi için neden yasal düzenleme yapmıyorsunuz?

Özel sektör emekçilerini layık gördüğünüz 1500 TL’lik destek ödemesi ile açlığa mahkum ederken vicdanınız neredeydi?

Fırsat eşitliğini gözetmeden yandaşlarınızı kamuya istihdam ederken “adalet duygunuz” neredeydi?

Lafla peynir gemisi yürümüyor Sayın Bakan…

Sizi, böl yönet mantığı ile kamu çalışanları ve özel sektör çalışanlarını karşı karşıya getirme niyeti taşıyan söylemlerden vazgeçmeye çağırıyoruz.

Bulunduğunuz makamın farkına vararak biraz daha OLGUN davranmaya davet ediyoruz.