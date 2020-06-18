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Ülkemizde 62 gündür pozitif vakaya rastlanmıyor

18 Haziran 2020
KKTC Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli


KKTC Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 209 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

18 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 209

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 34.420

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok


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