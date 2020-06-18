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Alevkayası bölgesinde patlamamış mühimmat

18 Haziran 2020
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Polis, Alevkayası’ndaki Sourp Magar Manastırı bölgesinde patlamamış mühimmata rastladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Alevkayası’nda bulunan tarihi Sourp Magar Manastırında, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde faaliyetlerini yürütmekte olan Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından gerçekleştirilen tadilat çalışmaları sırasında bölgede patlamamış bir mühimmata rastlanmış ve söz konusu mühimmat polis bomba imha ekibi tarafından etkisiz hale getirilmiştir.

Bölgede başka patlamamış mühimmat bulunma olasılığına karşı, 19 Haziran 2020 tarihinde saat 08:00’den itibaren manastır çevresinde satıh altı ve satıh üstü mühimmat araması yapılacaktır. Bu maksatla Alevkayası piknik alanından manastıra giden yol ile Alevkayası – Bufavento toprak yolları trafik akışına kapatılacaktır.

Ayrıca çalışmalar bitene kadar Esentepe – Alevkayası yolunun batı kısmında bulunan ormanlık alana yaya olarak girilmemesi can ve mal güvenliği açısından önemler rica olunur.”


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