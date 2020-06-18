Kıbrıs

YDP, akaryakıt zammını eleştirdi

18 Haziran 2020
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Ali Akın Önder


Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Ali Akın Önder, akaryakıta yapılan zammın halkla alay etme anlamına geldiğini savundu.

Önder yaptığı yazılı açıklamada, “Geçen yıl bu zamanlarda ham petrolün fiyatı 62 dolar civarında iken benzinin fiyatı 5.46 TL, dün itibari ile ham petrol 39 dolara düşmesine rağmen hükümet benzine yine zam yapmıştır” dedi.

2019’a göre ham petrolün varil fiyatının yüzde 57 değer kaybettiğine işaret eden Önder, “KKTC’ye pandemi ekonomisi ile kasıp kavrulurken, hükümet zamlı akaryakıt fiyatları ile halkla alay etmektedir” dedi.


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