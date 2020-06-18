Pilli: Cengiz Topel’in tüm sorunlarını çözdük

Cengiz Topel’in hemen hemen tüm sorunlarını çözdüklerini aktaran Bakan Pilli, hastanede önümüzdeki 10 gün boyunca eksik bir şey kalmayacağını aktardı.

İlk kez Aralık 2019’da pandemi hastanesinden söz edildiğini, o günlerde bir proje çalışması yaptırdıklarını ve Bakanlar Kurulu’na götürüldüğünü ancak o dönem prosedür itibarı ile kabul edilmediğini belirten Bakan Pilli, ancak daha sonra projenin geliştirilmesiyle, bir proje çıktığını ve bunu yine Bakanlar Kurulu’na götürdüklerini anlattı.

Bürokrasi konusunda yaşanan sıkıntılara değinen ve Planlama İnşaat Dairesi’nde karşı karşıya kaldıkları sıkıntıları anlatan Bakan Pilli, bundan sonra ülkenin pandemi hastanesine ihtiyacı olduğunu herkese kabul ettirdiklerini belirtti.

Pandemi hastanesinin hala tamamlanmasının sıkıntısını kendisinin de yaşadığını belirten Bakan Pilli, yatak sayısı hakkında bilgi vererek 200’e yakın yatak bulunduğunu söyledi.