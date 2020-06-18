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Şahiner: Kıb-Tek hükümet tarafından iflas ettirilmeye mi çalışılıyor

18 Haziran 2020
CTP Milletvekili Salahi Şahiner


Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalarda elektrik, hükümet icraatları ve yine pandemi süreciyle ilgili eleştiriler yapılırken, bakanların salonda olup olmaması da tartışma konusu oldu.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner “Kıb-Tek hükümet tarafından iflas ettirilmeye mi çalışılıyor” başlıklı güncel konuşma yaptı.

Şahiner, her yönden sıkıntılı bir süreçten geçildiğini ancak pandemiden önce neler konuşulduğunun da anımsanması gerektiğini kaydetti.

Pandemi krizinde halkın izolasyon şartlarına uyarak büyük bir başarıya imza attığını ancak hükümetin bu duyarlılığa paralel bir başarı içinde olmadığını söyleyen Şahiner, özel uçağıyla gelen kişilere işaret etti. Bu kişilerin hiçbir denetiminden geçmediği hatta bu kişilerin toplumun arasına karıştığının da söylendiğini dile getiren Şahiner, bu konuların incelenmesini istedi.

Muhalefete, yatırımcı düşmanı benzetmesi yapılmasını eleştiren Şahiner, halkın siyasete güveninin sarsıldığını kaydetti.

“9 kişinin gelişini yönetemeyen bu hükümet 1 Temmuzdan sonra binlerce insanın karantinasız gelişine nasıl izin verecek” diye soran Şahiner’in konuşması sırasında iktidar vekilleri konu dışı konuşma yapılması nedeniyle eleştiride bulundu.

Sağlık sektörü kan ağlıyor” diyen Şahiner, personel ve altyapı eksiklikleri olduğunu anlattı.
“Turizm sektöründe bizi bekleyen riskleri masaya yatırmamız gerekiyordu, yükseköğretimde öğrenci sayılarının ne olacağını konuşmamız gerekiyordu, Güney’de çalışan insanlarımızı konuşmamız gerekiyordu” diyen Şahiner, “Güney’de çalışanların ekonomiye, kumarhanelerin kazandırdığından daha fazla para enjekte ettiğini” söyledi.
Şahiner, hükümetin açıkladığı paketlerin reel sektörde rahatlama meydana getirmediğini de söyledi.

Bunlar konuşulması gerekirken hükümetin icraatları nedeniyle başka konuların konuşulduğunu dile getiren Şahiner, Kıb-Tek’teki sorunların da acilen çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

Kıb-Tek’in borçlarına işaret eden Şahiner, elektrik fiyatlarına zam yapmama kararı sonucu ortaya çıkacak borcun Kıb-Tek üzerine yüklenmemesi gerektiğini anlattı.

Kurumun bu karar öncesinde de zarar eder durumda olduğunu söyleyen Şahiner, TC ile imzalanan anlaşmada kurumların zarar ettirilmemesi kuralı olduğunu kaydetti.

“BORÇLARIN NEDENİ KIB-TEK DEĞİL SİYASİ KARARLAR”

Borçların nedeninin Kıb-Tek değil siyasi kararlar olduğunu söyleyen Şahiner, kurumun devletten alacaklarının da yüksek olduğunu dile getirdi.
Kıb-Tek’in hızlı şekilde özelleştirilmesi gerektiğinin daha önce ortaya konulduğunu söyleyen Şahiner “Kıb-Tek’in cumhurbaşkanlığı seçimlerine kurban edilmemesi gerektiğini” kaydetti.


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