Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalarda elektrik, hükümet icraatları ve yine pandemi süreciyle ilgili eleştiriler yapılırken, bakanların salonda olup olmaması da tartışma konusu oldu.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy kürsüye çıkarak bazı konuşmalara yanıt verdi.

Kıb-Tek’in borçlarını sıralayan Taçoy, kürsüden bu konuşma yapılırken tüm rakamların dikkate alınması gerektiğini anlattı.

Kıb-Tek’in devletten alacakları düşünce kurumun borcunun 120 milyon olduğunu söyleyen ve “göreve geldiğimizde ne kadardı bu borç?” diye soran Taçoy, “Kıb-Tek’ten nemalanmayan yok, gelin hep beraber temiz eller diyelim. Gelecek misiniz? Yardımcı olacak mısınız?” diye sordu.

Taçoy, kürsüden konuşulanların kayda girdiğini anımsattı. Geldiği zaman borcun ne olduğunu kürsüden söylemeyeceğini dile getiren Taçoy, kendisinin de eksiklikleri olabileceğini, alacakları zapturapt altına almaya çalıştığını kaydederek, kurumun durumunun ortada olduğunu ancak önemli olanın ne olursa olsun süreci doğru şekilde yönetmek olduğunu anlattı.

“ÜLKENİN STRATEJİK OLARAK HER ŞEKİLDE KIB-TEK’E İHTİYACI VAR… ÜRETİM ŞEKLİ DEĞİŞMELİ”

Muhasebe hesaplarını üçe bölmek istediğini ancak bunu yapabilecek bir uzmanın adada bulunmadığını, yurt dışından hizmet alımının da bir türlü yapılamadığını kaydeden Taçoy, ülkenin stratejik olarak her şekilde Kıb-Tek’e ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Taçoy, öte yandan üretim şeklinin değişmesi gerektiğini söyledi. CTP Milletvekili Salahi Şahiner’in yerinden sorduğu bir soru üzerine, tüm hesapları günlük olarak kontrol ettiğini söyleyen Taçoy, ikaz edilmesi gereken bir durum varsa ikazlarda bulunduğunu kaydetti.

Taçoy, Kıb-Tek’teki sorunların çözülmesi için hep birlikte hareket edilmesini istedi. CTP Milletvekili Erkut Şahali, talebin düşmesiyle üretim maliyetinin arttığını söyleyerek, değişen üretim maliyetlerine göre fiyatlandırmanın en son ne zaman yapıldığını sordu.

Taçoy ise kürsüden, rakamları kontrol ederek maliyet ayarlamasının Nisan ayında yapıldığını, şu an yine maliyetlerinin değerlendirilmesinin gündemde olduğunu dile getirdi.

Tam rakamları kürsüdeyken bulamadığını söyleyen Taçoy, bilahare bu rakamları kendisine göndereceğini anlattı, kesinlikle zarara satış gibi bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.

Taçoy, farklı üretim kesimleri için yapılacak indirimin kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacağını dile getirdi.