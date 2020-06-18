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Özdenefe: Kandırılan ve kandıran hükümetin yönetim zafiyetleri

18 Haziran 2020
CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe
CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe


Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalarda elektrik, hükümet icraatları ve yine pandemi süreciyle ilgili eleştiriler yapılırken, bakanların salonda olup olmaması da tartışma konusu oldu.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, “Kandırılan ve kandıran hükümetin yönetim zafiyetleri” başlıklı konuşma yaptı.
Kürsüden sordukları sorulara hükümetten yanıt alamadıklarını kaydeden Özdenefe, konuşmasını halka yönelik yaptığını dile getirdi.

Özdenefe, bakanların nerede olduğunun bilinmediğini, iktidar ortaklarının aralarında anlaşıp Meclis’e giremediğini söyledi.

“Özel uçakla gelenler olayının hükümetin halkı kandırdığının ve kandırmaya devam edeceğinin garantisi olduğunu” dile getiren Özdenefe, halk ciddi ekonomik sıkıntı yaşarken hükümetin vatandaşla ve muhalefetle “dalga geçtiğini” öne sürdü.

Hükümetin, “ülkeye kimin girip kimin çıktığını kontrol etmekten aciz olduğunu” söyleyen Özdenefe, hükümetin söylediklerinin kendi içinde çeliştiğini, bu çelişkiyi ortaya koyduklarında Bakan Ünal Üstel’in Erkut Şahali’ye “Bir vekile yakışmaz bu ifadeyi kullanmak” dediğini belirtti.

Özdenefe “Siz yalan söylemekten utanmayacaksınız muhalefet milletvekili bunu yüzünüze vururken onlar utanacak, öyle mi?” diye sordu.

Özel izinle gelenlerin ülkeye nasıl girdiğinin hala bilinmediğini çünkü hükümetin hala bu konuda açıklama yapmadığını söyleyen Özdenefe “Senin memurun madem oradaydı neden bekletmedi? Neden durdurmadı” diye sordu, bakanların farklı açıklamaları olduğunu dile getirdi.

Özel izinle gelen kişilerle ilgili çeşitli sorular soran Özdenefe, bu sürecin hem hukukun “paspas edildiğini” hem de “ne istersek yaparız” zihniyetini ortaya koyduğunu savundu.

Özdenefe, 1 Temmuz’dan itibaren ülkeye girişler olacağını, kimsenin test sürecinin nasıl yürüyeceğini bilmediğini, Sağlık Bakanı’nın bu sorulara yanıt vermek üzere Meclis’te olması gerektiğini dile getirdi.

1 Temmuz’dan sonra otellerin yüzde kaç dolulukla çalışacağının, bu otellerin çalışma biçiminin nasıl denetleneceğinin bilinmediğini söyleyen Özdenefe, örneğin bir otelde bir vakaya rastlanırsa ne yapılacağının planlanıp planlanmadığını, vaka sayıları artarsa izlenecek yöntemin belirlenip belirlenmediğini sordu.

SALONDA BAKAN OLUP OLMADIĞI TARTIŞMASI…

Salonda cevap verecek bakan olup olmadığı konusu Meclis’te tartışma yarattı.
Özdenefe “UBP-HP hükümetinin tavırlarını esefle kınarım bizi dinleyen herkese de önlemlerini almalarını tavsiye ederim” dedi.


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