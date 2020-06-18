Derya: Hükümetin pandemi sürecini istismar etti

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalarda elektrik, hükümet icraatları ve yine pandemi süreciyle ilgili eleştiriler yapılırken, bakanların salonda olup olmaması da tartışma konusu oldu.

CTP Milletvekili Doğuş Derya “Hükümetin pandemi sürecini istismar etmesi” başlıklı konuşma yaptı.

Olağanüstü bir dönemden geçildiğini, muhalefetin sağduyulu bir tavır takındığını söyleyen Derya, öte yandan soracakları sorulara yanıt verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Başından bu yana pandemi konusunda doğru düzgün bir eylem planı çıkarılmadığını, merkezi bir kriz yönetimi oluşturulmadığını, bilim kurulunda başkan ve üyelerin istifa ettiğini çünkü bilgi üreten insanların sözlerini dinleyen olmadığını söyleyen Derya, “hükümet ortakları arasında tutarsızlıklar” olduğunu anlattı.

Pandemi sürecinde toplanan kaynak nedir, harcanan kaynak nedir? Sağlıkla ilgili kalem kalem harcamalar nelerdir? gibi sorularına cevap alamadıklarını dile getiren Derya, karkası alınan hastanenin bedeline nasıl karar verildiğini sordu.

Sanki pandemi süreci yaşanmamış gibi seçimler nedeniyle popülist açıklamalar yapıldığını, Başbakan’ın “sıfır vaka, biz bu işin üstesinden geldik” dediğini ve halkın rehavete kapılmasına neden olunduğunu söyleyen Derya, konunun siyasi olarak “istismar” edildiğini kaydetti.

Sağlık sisteminin çökmemesi için insanların tedrici olarak hastalanması gerektiğini, bunu sağlamak için Güney Kıbrıs’a geçişleri açmak gerekirken, epidemiyoloji raporunun gereken zamanda gereken şekilde iletilmediğini, Güney’de çalışanların zor durumda bırakıldığını dile getiren Derya, Güney Kıbrıs’la olan geçişlerin Türkiye’ye uçuşlarla eş zamanlı şekilde yapılması yoluna gidildiğini söyledi.

Derya, “Türkiye’deki tablo nedeniyle Güney Kıbrıs’ın önümüzdeki süreçte kapıları kapatmak zorunda kalacağını, bunun da siyasete alet edileceğini” kaydetti.

Türkiye’ye tedavi nedeniyle giden ve dönemeyen insanlar mağdur edilirken birilerinin özel izinle ülkeye girmesini eleştiren Derya, bu olayda sadece Turizm Bakanı değil tüm Bakanlar Kurulu’nun sorumlu olduğunu söyledi.

Derya konuyla ilgili Polis raporunun Başbakan Ersin Tatar tarafından açıklanmasını istedi.

Karantinasız geçiş yeniden gözden geçirilmezse bu sürecin yönetilemeyeceğini söyleyen Derya, en azından kamuoyu vicdanında yara açan konularla ilgili gerçeklerin halka açıklanmasını istedi.