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Pilli: Solunum cihazı sayısı 130’a yükseldi

18 Haziran 2020
Sağlık Bakanı Ali Pilli
Sağlık Bakanı Ali Pilli


Sağlık Bakanı Ali Pilli hastanedeki solunum cihazı sayısının 130’a yükseldiğini ifade etti. Pilli, kitleri 12.5 dolardan aldıklarını, kit sayısını arttırdıklarını belirtti.

Güneyde çalışan işçilerin başvurularının alındığını, düne kadar 600 kişinin başvurduğunu, Cuma gününden başlayıp 3 gün içinde işçilerin testlerinin bitirileceğini, Pazartesi günü tamamlanacağını belirten Bakan Pilli, Pile’de yaşayanlar için ise bazı sıkıntılar olduğunu, çözmeye çalıştıklarını kaydetti.

Bakan Pilli, İngiliz polisi işin içinde olduğu için gecikme olduğunu, konu hakkında yarın bir basın açıklaması yapacağını ifade etti.

Bakan Pilli sorulan bir soru üzerine, bir üniversiteden borca karşılık alınan hastane karkasıyla ilgili, hastanenin her yönüyle donanımlı bir yapıya sahip olacağını söyledi, konunun mali boyutuna Maliye Bakanı Amcaoğlu’nun yanıt vereceğini belirtti.

Sağlık personel eksikliği olup olmadığı sorusu üzerine Bakan Pilli, personel eksikliği olduğunu ancak olası bir pandemide sorun yaşanmayacağını dile getirdi.


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