Ülke şiddetli fırtınanın etkisi altında

Gürsel KARAGÖZLÜ

Ülkemizi etkisi altına alan şiddetli nedeniyle, Doğancı-Taşpınar köyleri arasındaki servi ağaç dallarının koparak yol içerisine düştü. Yolda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Salıya kadar yağmur var

KKTC’de havanın önümüzdeki günlerde de yağmurlu olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 2-8 Nisan tarihlerini kapsayan rapora göre belirtilen tarihlerde ülke alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rapora göre hava Pazar parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, Pazartesi parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Salı ve Çarşamba ise parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 22– 25 derece dolaylarında seyredecek; rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.