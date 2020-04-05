KıbrısSpor

Ultra Crows yardım dağıtıyor

5 Nisan 2020

Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi ilan ettiği koronavirüs (Covid-19) tehlikesi nedeniyle zor günlerden geçen ülkemizde, ihtiyaçlı durumdaki halkımız için başlatılan yardım kampanyalarına ülkemizin güçlü taraftar grubuna sahip Mağusa Türk Gücü takımının taraftarları da katıldı.

 

Ultra Crows taraftar grubu koronavirüs salgını nedeniyle, zor günler geçiren, sıkıntı yaşayan ailelere, destek olmak amacıyla gıda paketleri hazırlayarak yardımda bulunuyor.

 “Koşuyoruz ama hiç yorulmadan!”


Kıyılarımıza sığınan mültecilere yaptıkları yardımın ardından, karantinanın başladığı ilk günlerde Hüsnü Falyalı’nın desteğiyle Mağusa bölgesinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapan Mağusa Türk Gücü taraftar grubu “Ultra Crows” dün de yine Mağusa’nın gönüllü insanları tarafından toparlanan gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada “Koşuyoruz ama hiç yorulmadan!”
“Şehr-i Müdafaa!”
#EvdeKal #Sabret



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