KıbrısSpor

Sporcular çalışmaktan vazgeçmiyor

5 Nisan 2020

Havadis, koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan sporcularımızın evde yaptıkları bireysel çalışmalardan görüntüleri bugün yine sizlerle buluşturuyor.

 Tonguç KOTAK

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde duran tüm spor organizasyonları, kısmi sokağa çıkma yasağı ile gelen antrenman yasağı sporcuları evde bıraktı.

Ülkemizdeki sporcuların evlerinde yaptıkları bireysel çalışmaların ikinci haftasında Havadis bugün yine farklı branşlardan farklı sporcuları sizlerle buluşturuyoruz.

Evinde hazırladıkları salon ortamı, balkonda veya bahçelerinde çeşitli hareketlerle çalışmalar yapan sporcularımız yaptıkları çalışmaları bize ulaştırmaları halinde kendilerini yayınlamaya devam edeceğiz.

Siz de e-mail gönderin

Havadis Spor bugün yine farklı spor branşlarından sporcuların evdeki çalışmalarını sizlerle buluşturuyor.

Bugünkü yayınımızda, Salih Boztuna (Voleybol), Ceylin Bayraktar (Su Balesi), Berk Argın (Basket – Koopsor), Gün Sleengin (Su Balesi), Beren Aral (Çocuk Fitnes), Emre Karaca (Basket – YDÜ)), Lavin Çerkez (Çocuk Fitnes) ve Yağmur Şahaloğlu (Çocuk Fitnes) yer alıyor.

Diğer sporcularımızın da evdeki çalışmalarından fotoğraflarını bundan sonraki süreçte yayınlamayı sürdüreceğiz. Arzu eden sporcular [email protected] adresine fotoğraflarını göndermelerini bekliyoruz.

 

 

 



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Pilli: 2 KKTC vatandaşı taburcu edildi

Pilli: 2 KKTC vatandaşı taburcu edildi

4 Nisan 2020
Photo of Beş gün süre ile ilçeler arası geçiş olmayacak

Beş gün süre ile ilçeler arası geçiş olmayacak

4 Nisan 2020
Photo of Güneyde 30 yeni koronavirüs vakası

Güneyde 30 yeni koronavirüs vakası

4 Nisan 2020
Photo of Ataser: Alsancak,Lapta ve Karşıyaka bölgesel karantinaya alınıyor

Ataser: Alsancak,Lapta ve Karşıyaka bölgesel karantinaya alınıyor

4 Nisan 2020
Photo of Pilli: Pozitif vaka yok

Pilli: Pozitif vaka yok

4 Nisan 2020
Photo of Hasan Minci hastanede tedavi görüyor

Hasan Minci hastanede tedavi görüyor

4 Nisan 2020
Photo of Umut Öksüz: Maske kullanırken dikkat edilmesi gereken kurallar var

Umut Öksüz: Maske kullanırken dikkat edilmesi gereken kurallar var

4 Nisan 2020
Photo of Hentbol camiası karamsar

Hentbol camiası karamsar

4 Nisan 2020
Photo of 184 kişi ve tıbbi malzemeler Ercan’da

184 kişi ve tıbbi malzemeler Ercan’da

4 Nisan 2020
Photo of Haşim: Srebrenitsa’daki toplu cenazelerde yaşadığım hislerin aynısını yaşıyorum

Haşim: Srebrenitsa’daki toplu cenazelerde yaşadığım hislerin aynısını yaşıyorum

4 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı