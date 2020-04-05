Sporcular çalışmaktan vazgeçmiyor

Havadis, koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan sporcularımızın evde yaptıkları bireysel çalışmalardan görüntüleri bugün yine sizlerle buluşturuyor.

Tonguç KOTAK

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde duran tüm spor organizasyonları, kısmi sokağa çıkma yasağı ile gelen antrenman yasağı sporcuları evde bıraktı.

Ülkemizdeki sporcuların evlerinde yaptıkları bireysel çalışmaların ikinci haftasında Havadis bugün yine farklı branşlardan farklı sporcuları sizlerle buluşturuyoruz.

Evinde hazırladıkları salon ortamı, balkonda veya bahçelerinde çeşitli hareketlerle çalışmalar yapan sporcularımız yaptıkları çalışmaları bize ulaştırmaları halinde kendilerini yayınlamaya devam edeceğiz.

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Havadis Spor bugün yine farklı spor branşlarından sporcuların evdeki çalışmalarını sizlerle buluşturuyor.

Bugünkü yayınımızda, Salih Boztuna (Voleybol), Ceylin Bayraktar (Su Balesi), Berk Argın (Basket – Koopsor), Gün Sleengin (Su Balesi), Beren Aral (Çocuk Fitnes), Emre Karaca (Basket – YDÜ)), Lavin Çerkez (Çocuk Fitnes) ve Yağmur Şahaloğlu (Çocuk Fitnes) yer alıyor.

Diğer sporcularımızın da evdeki çalışmalarından fotoğraflarını bundan sonraki süreçte yayınlamayı sürdüreceğiz. Arzu eden sporcular [email protected] adresine fotoğraflarını göndermelerini bekliyoruz.