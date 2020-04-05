KıbrısManşet

Kısmi sokağa çıkma yasağı bu gece yürürlüğe girecek

5 Nisan 2020

Bakanlar Kurulu’nun dün kararlaştırdığı 5 günlük yeni kısmi sokağa çıkma yasağı, bu gece yarısı yürürlüğe girecek.

22 Mart tarihli, 14 günlük emirnamenin süresi bu akşam dolacağı için dün Bakanlar Kurulu’nca çıkarılan yeni emirnameye göre, Corona Virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek için, öngörülen istisnai durumlar haricinde bu gece saat 00.00 itibariyle 10 Nisan 2020 tarihine kadar 5 gün süreyle, ilçeler arası geçiş de olmayacak şekilde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Bakanlar Kurulu tarafından Corona Virüs (Covid-19) hakkında alınan tedbir kararları çerçevesinde, temel ihtiyaçların giderilebilmesi amacıyla çalışmasına izin verilen özel sektör çalışanları ve kamuda elzem hizmetleri yerine getirecek çalışanlar (polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, kaymakamlıklar v.b) kısmi sokağa çıkma yasağından muaf olacak. Bu kişiler haricindeki bireyler için kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Muafiyet kapsamı dışında kalan herkes, sadece faaliyetlerine izin verilen kamu ve özel kurumlarından mal ve hizmet almak amacıyla sokağa çıkabilecek. Zorunlu ihtiyaçlarını kendi bulundukları ilçelerde sınırlı olmak kaydıyla ikametgahına en yakın yerlerden karşıladıktan sonra ikamet ettiği yere geri dönecek. Bu amaçlar dışında sokağa çıkamayacak.

Yeni emirname çerçevesinde, ayrıca, Lapta, Karşıyaka ve Alsancak bölgelerinde de Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı geçerli olmakla beraber bu bölgelere giriş çıkışlar polis kontrolünde olacak.

Kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacak.

 



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Güneyde 30 yeni koronavirüs vakası

Güneyde 30 yeni koronavirüs vakası

4 Nisan 2020
Photo of Ataser: Alsancak,Lapta ve Karşıyaka bölgesel karantinaya alınıyor

Ataser: Alsancak,Lapta ve Karşıyaka bölgesel karantinaya alınıyor

4 Nisan 2020
Photo of Pilli: Pozitif vaka yok

Pilli: Pozitif vaka yok

4 Nisan 2020
Photo of Sucuoğlu, kapalı sektöre destek ile ilgili açıklamada bulundu

Sucuoğlu, kapalı sektöre destek ile ilgili açıklamada bulundu

4 Nisan 2020
Photo of Hasan Minci hastanede tedavi görüyor

Hasan Minci hastanede tedavi görüyor

4 Nisan 2020
Photo of Umut Öksüz: Maske kullanırken dikkat edilmesi gereken kurallar var

Umut Öksüz: Maske kullanırken dikkat edilmesi gereken kurallar var

4 Nisan 2020
Photo of 184 kişi ve tıbbi malzemeler Ercan’da

184 kişi ve tıbbi malzemeler Ercan’da

4 Nisan 2020
Photo of Haşim: Srebrenitsa’daki toplu cenazelerde yaşadığım hislerin aynısını yaşıyorum

Haşim: Srebrenitsa’daki toplu cenazelerde yaşadığım hislerin aynısını yaşıyorum

4 Nisan 2020
Photo of Enver: 200’den fazla Kıbrıslı Türkün yemek ihtiyacını karşılıyoruz

Enver: 200’den fazla Kıbrıslı Türkün yemek ihtiyacını karşılıyoruz

4 Nisan 2020
Photo of Kıbrıs Eğlence Yerleri İşverenler Birliği: İzoleyiz

Kıbrıs Eğlence Yerleri İşverenler Birliği: İzoleyiz

4 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı