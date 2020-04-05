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Kendi aracını yakmaya çalıştı,tutuklandı!

5 Nisan 2020

Polis Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre;”Bugün saat 09.00 sıralarında, İnönü’ de sakin A.E.(E-47), kullanımdaki adına kayıtlı araç ile izinsiz evinden geçerli bir mazereti olmadan çıkarak sokağa çıkma yasağını ihlal ettikten sonra, Gazimağusa – Lefkoşa Anayolu üzerinde seyir halinde iken aracını kenara çekip tasarrufunda bulunan çakmak ile aracın ön koltuğunu yakmıştır. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu araç kısmen yanarak zarar görürken, A.E. tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.”



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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