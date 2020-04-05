Kendi aracını yakmaya çalıştı,tutuklandı!

Polis Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre;”Bugün saat 09.00 sıralarında, İnönü’ de sakin A.E.(E-47), kullanımdaki adına kayıtlı araç ile izinsiz evinden geçerli bir mazereti olmadan çıkarak sokağa çıkma yasağını ihlal ettikten sonra, Gazimağusa – Lefkoşa Anayolu üzerinde seyir halinde iken aracını kenara çekip tasarrufunda bulunan çakmak ile aracın ön koltuğunu yakmıştır. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu araç kısmen yanarak zarar görürken, A.E. tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.”