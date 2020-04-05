Dünya

Ürdün’de 4,6 büyüklüğünde deprem

5 Nisan 2020

Ürdün’ün güneyindeki Akabe kentinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ürdün’ün güneyindeki Akabe kentinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ürdün Rasathanesi ve Deprem Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yerel saatle 08.05’te Akabe kentinin yaklaşık 60 kilometre güneyinde 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Merkez Müdürü Mahmud el-Karyuti, depremin yerin 6 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.

Ürdün makamları, depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapmadı.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Bulgaristan’da 22 TIR birbirine girdi

Bulgaristan’da 22 TIR birbirine girdi

3 Nisan 2020
Photo of Yüz maskeleri koronavirüsün yayılmasına engel olur mu? Herkes takmalı mı?

Yüz maskeleri koronavirüsün yayılmasına engel olur mu? Herkes takmalı mı?

3 Nisan 2020
Photo of İspanya’da vaka sayısı İtalya’yı geçti

İspanya’da vaka sayısı İtalya’yı geçti

3 Nisan 2020
Photo of Elektrik ve su faturalarını 3 ay devlet ödeyecek

Elektrik ve su faturalarını 3 ay devlet ödeyecek

3 Nisan 2020
Photo of Küba’da koronavirüs seferberliği

Küba’da koronavirüs seferberliği

3 Nisan 2020
Photo of Merkel’in karantina dönemi sona erdi

Merkel’in karantina dönemi sona erdi

3 Nisan 2020
Photo of Hindistan’da yeni doğan ikizlere Corona ve Covid isimleri verildi

Hindistan’da yeni doğan ikizlere Corona ve Covid isimleri verildi

3 Nisan 2020
Photo of İngiltere’den İstanbul’a online kız istediler, yüzük taktılar

İngiltere’den İstanbul’a online kız istediler, yüzük taktılar

3 Nisan 2020
Photo of Peru’da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek

Peru’da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek

3 Nisan 2020
Photo of Boeing, koronavirüs nedeniyle gönüllü işten çıkarma yapacak

Boeing, koronavirüs nedeniyle gönüllü işten çıkarma yapacak

3 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı