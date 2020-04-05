Ürdün’de 4,6 büyüklüğünde deprem

Ürdün’ün güneyindeki Akabe kentinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ürdün’ün güneyindeki Akabe kentinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ürdün Rasathanesi ve Deprem Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yerel saatle 08.05’te Akabe kentinin yaklaşık 60 kilometre güneyinde 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Merkez Müdürü Mahmud el-Karyuti, depremin yerin 6 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.

Ürdün makamları, depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapmadı.