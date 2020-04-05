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Cumhurbaşkanı Akıncı uyardı

5 Nisan 2020

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kovid-19 salgını ile mücadelede halkı daha tedbirli davranması konusunda uyardı. Cumhurbaskanı Akıncı, ayrıca bilgi kirliliğine karşı Saglik Bakanlığının tek kaynak haline getirilmesini önerdi. Cumhurbaşkanı Akıncı: “Halkımız büyük bir özveri ve sorumlulukla ölümcül virüse karşı mücadelesini sürdürüyor. Ama az sayıda da olsa virüsün yayılmasına neden olacak davranışlar da sözkonusu… o nedenle daha dikkatli olalım; mesafeyi koruyalım, bilgi saklamayalım ve bilgi kirliliğine karşı Sağlık Bakanlığını tek kaynak haline getirelim…”

 



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