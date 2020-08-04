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Ülke genelinde 3 gün su kesintisi yaşanacak

4 Ağustos 2020
su kesintisi

Geçitköy Barajı ve Pompa Tesisleri’nde yapılacak bakım, onarım çalışmaları nedeniyle ülke genelinde 3 gün su kesintisi yaşanacak.

KKTC Su Temin Projesi kapsamında Geçitköy Barajı ve Pompa Tesisleri’nde yapılacak bakım, onarım ve düzenleme (revizyonlar) çalışmaları nedeniyle 05 – 08.08.2020 tarihleri arasında 3 gün boyunca ülke genelinde su kesintisi yapılacaktır.

Bu süre zarfında, yerel kaynaklardan bölgelerimize su verilmeye devam edilecektir. Bu süreç içerisinde halkımızın suyu bilinçli kullanması gerekmektedir. Süreçle ilgili ileriki günlerde yeniden bilgilendirme yapılacaktır.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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