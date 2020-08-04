Güney Kıbrıs

Güney’e 16 uçuşun 6’sı İngiltere’den

4 Ağustos 2020
güney kıbrıs

Gazete bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’taki havaalanlarında önceki gün yaşanan yoğunluk ve karmaşa sonrasında Rum yetkili makamlarının bazı ek önlemleri uygulamaya geçirdiğini yazdı.

Gazete, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos ile Rum Polis Genel Müdürü Stelios Papateodoru’nun dün Larnaka Havaalanı’nda incelemelerde bulunarak bir toplantı gerçekleştirdiklerini, toplantıda havaalanlarında uygulanacak yeni tedbirlerin kararlaştırdıklarını aktardı.
Habere göre, Karusos konuya ilişkin açıklamasında, havaalanlarındaki yolcu yoğunluğunun her geçen gün artmakta olduğunu, günlük ortalama 8 bin 500 yolcuya hizmet verme noktasına geldiklerini belirterek, önceki gün yaşanalar gibi bazı sorunların yaşanmasının normal olduğunu ifade etti.

Önceki gün sosyal medyada yer alan görüntüleri doğrulayan Karusos, dün Larnaka havaalanına 50 uçuş gerçekleştiğini ve herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtti.

İngiltere’den gelen uçaklarda büyük bir yoğunluk gözlemlendiğini, yolcuların sorularını yanıtlaması için hizmete konulan telefon numarasına sadece 2 saate 12 bin telefon geldiğini ifade eden Karusos, alınan önlemleri ise, havaalanlarında görevli emniyet mensupları ve sağlık personelinin sayıları ile pasaport kontrol noktalarının sayılarının arttırılması şeklinde sıraladı.

Karusos, ekspres kontrol noktalarının yeniden uygulamaya konmasının da gündeme alındığını ifade ederek, gerekmesi halinde başka önlemleri de uygulamaya koyacaklarını vurguladı.

Gazete, elde ettiği bilgilere göre ise, dün Baf Havaalanında, 6’sı geliş ve 6’sı gidiş olmak üzere toplam 16 uçuş gerçekleştirildiğini, bunlardan 6’sının İngiltere’ye geliş-gidişler olduğunu belirtti.


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