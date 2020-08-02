UKÜ sporcusu Harun Bostan hayatını kaybetti

Türkiye Kayseri’de piknik için gittiği Yamula barajına serinlemek için giren Harun Bostan (20) boğulma tehlikesi yaşadı. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Bostan, kaldırıldığı Şehir Hastanesinde doktorların tüm müdahale rağmen kurtarılmadı.

Olay 13.00’te Kocasinan ilçesi Yamula baraj kıyısında meydana geldi. İddiaya göre piknik için arkadaşlarıyla Yamula Barajına giden Harun Bostan, sıcak hava nedeniyle serinlemek için baraj gölüne girdi. Bir süre suda duran bostan gözden kayboldu. Baraj kıyısında bulunan vatandaşlardan bazıları Harun’un çırpındığını görerek suya girdi. Sudan çıkarılan Bostan, baraja kıyısına çağırılan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinin Hentbol oyuncusu olan genç sporcu doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.