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Akıncı’dan Karpaz’a ziyaret

2 Ağustos 2020

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dipkarpaz, Yeni Erenköy ve Yeşilköy’ü ziyaret ederek vatandaşlarla biraraya geldi.
Akıncı, ziyaretleriyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Akıncı paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
‘Bayramın 3’üncü günü olan bugün de Dipkarpaz, Yeni Erenköy ve Yeşilköy’e yurttaşlarımızla biraraya geldik, bayramlaştık. Dipkarpaz Belediye Başkanı sevgili Suphi Coşkun ve Lefkoşa Belediye Başkanı sevgili Mehmet Harmancı ile de sohbet fırsatı bulduk. Hep birlikte kucaklaşmadan geçirdiğimiz son bayram olmasını diledik’.
Cumhurbaşkanı Akıncı, Karpaz bölgesinde vatandaşlarla bir araya geldi.


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