Dünya

Ukrayna’da seçim resmen ikinci tura kaldı

1 Nisan 2019

Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu, devlet başkanı seçiminin ikinci tura kaldığını bildirdi.

Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Tatyana Slipaçuk, düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki seçimlerde adaylardan herhangi birinin yüzde 50’nin üzerinde oy alamadığını söyledi.

İkinci tura oyuncu-komedyen Vladimir Zelenskiy ve mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun kaldığını ilan eden Slipaçuk, “İkinci turun olacağı açıktır.” dedi.

Slipaçuk, oyların sayımının sürdüğünü ve sonuçlarda artık fazla değişiklik yaşanmayacağını ifade etti.

Ülke genelinde yüzde 62,78 oranında katılımın sağlandığı seçimin ardından yerel saat ile 12.30’da oyların yüzde 72,09’u sayıldı.

Açılan sandıklardan çıkan sonuca göre, adaylardan komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 30,44 ile birinci, mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ise yüzde 16,15 ile ikinci sırada geliyor.

Seçimin favori adaylarından eski Başbakan Yuliya Timoşenko’nun aldığı oyların oranı ise yüzde 13,16.

İki aday 21 Nisan’da ikinci turda devlet başkanlığı koltuğu için yarışacak.

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