AvrupaDünya

AB’den yerel seçim açıklaması

1 Nisan 2019

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, Türkiye’de yerel seçimlere katılım oranının yüksek olmasının yerel demokrasiye olan ilgiyi gösterdiğini söyledi.

Kocijancic, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, oy kullanma işlemleri sırasında hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileğinde bulunarak, “Seçimlere katılım oranının yüksek olması, seçmenlerin yerel demokrasiye olan ilgisini ortaya koyuyor.” dedi.

Türkiye’de seçimleri takip etmek için bulunan Avrupa Konseyi’nin gözlemci heyetinin ilk değerlendirmelerini dikkate aldıklarını belirten Kocijancic, nihai sonucu beklediklerini sözlerine ekledi.

Etiketler


İlgili Makaleler

Kremlin: Ukrayna’da iktidarda savaş değil barış partisini görmek isteriz

1 Nisan 2019

Danimarka’da boşanacak çiftlere kurs mecburiyeti

1 Nisan 2019
Ukrayna

Ukrayna’daki seçimlerde komedyen Selenski önde gidiyor

1 Nisan 2019

Ukrayna’da seçim resmen ikinci tura kaldı

1 Nisan 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı