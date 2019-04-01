AB’den yerel seçim açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, Türkiye’de yerel seçimlere katılım oranının yüksek olmasının yerel demokrasiye olan ilgiyi gösterdiğini söyledi.

Kocijancic, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, oy kullanma işlemleri sırasında hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileğinde bulunarak, “Seçimlere katılım oranının yüksek olması, seçmenlerin yerel demokrasiye olan ilgisini ortaya koyuyor.” dedi.

Türkiye’de seçimleri takip etmek için bulunan Avrupa Konseyi’nin gözlemci heyetinin ilk değerlendirmelerini dikkate aldıklarını belirten Kocijancic, nihai sonucu beklediklerini sözlerine ekledi.