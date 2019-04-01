Ukrayna’daki seçimlerde komedyen Selenski önde gidiyor

Ukrayna’daki devlet başkanlığı seçimlerinde ilk sonuçlara göre komedyen Selenski birinci, iktidardaki Poroşenko ikinci sırada yer aldı. İki adayın seçimlerin ikinci turunda devlet başkanlığı için yarışması bekleniyor.

Ukrayna’da dün yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde alınan ilk sonuçlara göre komedyen Volodimir Selenski açık ara farkla sandıktan birinci çıkan aday oldu. Seçim komisyonu merkezinin oyların yaklaşık yüzde 50’sinin sayılmasından sonra yaptığı açıklamaya göre, Selenski oyların yüzde 30,2’sini aldı. Halen iktidarda olan Devlet Başkanı Petro Poroşeko’nun aldığı oylar ise yüzde 16,7’de kaldı.

Adayların hiçbirinin mutlak çoğunluğu sağlamaması nedeniyle 21 Nisan’da devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunun yapılması planlanıyor.

Muhalif lider ve eski başbakan Yulya Timoşenko ise seçim komisyonunun verilerine göre, oyların yüzde 13,7’sini alarak, seçimlerde üçüncü oldu. Timoşenko, sandık çıkış anket sonuçlarının açıklanmasından sonra seçimlerde “manipülasyon” yapıldığını iddia etmişti.

Yaklaşık 30 milyon seçmenin bulunduğu Ukrayna’daki devlet başkanlığı seçimleri için 39 aday yarıştı. Seçimler öncesinde yapılan kamuoyu yoklamaları 41 yaşındaki Selenski’nin seçimlerden birinci çıkacağına işaret ediyordu. Özellikle genç seçmenler tarafından tercih edilen Selenski’ye kuşkuyla yaklaşanlar, Selenski’yi siyasi deneyimi olmadığı gerekçesiyle eleştiriyor.

Selenski de Poroşenko da, Batı yanlısı siyasetçiler olarak biliniyor. Ancak iki aday arasındaki seçim yarışının sert geçmesi bekleniyor. Seçimlerin ilk sonuçlarının açıklanmasının ardından 53 yaşındaki Poroşenko, Selenski’yi Rusya’nın aday olmakla suçladı. Buna karşılık Selenski bağımsız olduğunu vurgulayarak, TV düellosu için hazır olduğunu duyurdu.

AFP,dpa/JD,HT

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