Ukrayna: Saldırılarda 117 çocuk hayatını kaybetti

Ukrayna Başsavcılığı, Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasından bu yana hayatını kaybeden Ukraynalı çocuklarla ilgili bilgileri paylaştı.

Buna göre, Rus ordusunca bugüne kadar düzenlenen bombardımanlarda 548 eğitim kurumu hasar görürken bunlardan 72’si ise tamamen yıkılarak kullanılamaz hale geldi.