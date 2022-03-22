Açık arazide terk edilen 8 aylık bebek 24 saat sonra sapasağlam bulundu
Louisiana’da gece vakti açık arazide terk edilen 8 aylık bebek, yetkililerin deyimiyle “mucizevi” bir şkilde bulundu.
Niguel Jackson’ı saatlarce arayan kolluk kuvvetleri, bebeği 16 Mart’ta Plank Road yanındaki açık arazide “canlı ve sağlıklı” halde bulundu.
Yetkililer Niguel’i yaralanmamış ve sağ salim bulmanın tam anlamıyla bir “mucize” olduğunu söyledi.
Baton Rouge Polis Teşkilatı’nın açıklamasında “Bugün Baton Rouge polis memurları 8 aylık bir bebeği bulmak için Baton Rouge İtfaiyesi, Parish Arama Kurtarma, Doğu Baton Rouge Adli Tabipliği, Acil Sağlık Hizmetleri, Acadian Ambulans ve hastane personeliyle işbirliği içinde arama kurtarma prosedürlerini yerine getirdi” ifadeleri yer aldı.
Polis teşkilatının eklediğine göre bebek “tedbir amaçlı tıbbı tedavi için bölgedeki bir hastaneye götürüldü. Bebeğin annesinin bariz tıbbi sorunlar yaşadığı düşünülüyor. Şu anda ufukta bir tutuklama görünmüyor. Soruşturma devam ediyor.”
Yerel haberlerde bebeğin Hooper Road bölgesinde kaybolduğu aktarıldı.
Baton Rouge İtfaiyesi’nden bir sözcü bebekte herhangi bir travma belirtisine rastlanmadığını ve o esnada “bir bölge hastanesinde takip altında tutulduğunu” söyledi.
WAFB’nin haberine göre annesi, 8 aylık bebeği bulmaları için ilk müdahale ekiplerine yardım etti.
Aile üyeleri dedektiflere annenin tıbbi tedavi almak üzere evden ayrıldığında bebeği yanında götürdüğünü söyledi.
Bir habere göre anne, 15 Mart’ta saat 18.00 sularında bir itfaiye merkezine yaklaştı.
Daha sonra hastaneye nakledildi. Anne ertesi sabah başka bir sağlık merkezine götürülürken yetkililere çocuktan bahsetti.
Yetkililer aile üyeleriyle konuştuktan sonra birden fazla şehirden gelen itfaiyecilerin, polis memurlarının, bir helikopterin ve en az bir polis köpeğinin de dahil olduğu geniş çaplı bir arama başlattı.
Baton Rouge İtfaiyesi’nden Curt Monte medyaya “anneyi olay yerine getirebildiklerini, şehir polisinin anneyi götürdüğünü ve annenin onlara Plank Road’da bir kilisenin yakınındaki bir alanı gösterdiğini” söyledi.
Yetkililer Niguel’in Plank Road’da, Baton Rouge’da dini bir merkez olan Saintsville Mesih’teki Tanrı Kilisesi yakınlarında bulunduğunu söyledi.
Niguel’in büyükanne ve büyükbabalarından biri yerel basına yaptığı açıklamada bebeğin “harika… çok tatlı ve iyi” olduğunu söylerken The Advocate’ta yer alan bir haberde Doğu Baton Rouge Acil Sağlık Hizmetleri’nden Mike Chustz’un bebek için “kurtarma sırasında ağlamadı bile” dediği aktarıldı.
Chustz, hukuk haberleri sitesine “Sağlık görevlileri bebeğin üzerine atladı ve hemen tedaviye başladı… Bence iyi olacak. Bilirsiniz, hâlâ tehlikeli bir bölgede ama yine de içinde bulunduğu durumu görmenin bir mucize olduğunu düşünüyorum. Bunu hiç beklemiyordum ” dedi.
“Zamanlama bize pek umut vermiyordu ama bebek dayanıklı çıktı” diye ekledi.
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Independent Türkçe için çeviren: İrem Oral