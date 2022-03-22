Açık arazide terk edilen 8 aylık bebek 24 saat sonra sapasağlam bulundu

Daha sonra hastaneye nakledildi. Anne ertesi sabah başka bir sağlık merkezine götürülürken yetkililere çocuktan bahsetti.

Yetkililer aile üyeleriyle konuştuktan sonra birden fazla şehirden gelen itfaiyecilerin, polis memurlarının, bir helikopterin ve en az bir polis köpeğinin de dahil olduğu geniş çaplı bir arama başlattı.

Baton Rouge İtfaiyesi’nden Curt Monte medyaya “anneyi olay yerine getirebildiklerini, şehir polisinin anneyi götürdüğünü ve annenin onlara Plank Road’da bir kilisenin yakınındaki bir alanı gösterdiğini” söyledi.

Yetkililer Niguel’in Plank Road’da, Baton Rouge’da dini bir merkez olan Saintsville Mesih’teki Tanrı Kilisesi yakınlarında bulunduğunu söyledi.

Niguel’in büyükanne ve büyükbabalarından biri yerel basına yaptığı açıklamada bebeğin “harika… çok tatlı ve iyi” olduğunu söylerken The Advocate’ta yer alan bir haberde Doğu Baton Rouge Acil Sağlık Hizmetleri’nden Mike Chustz’un bebek için “kurtarma sırasında ağlamadı bile” dediği aktarıldı.

Chustz, hukuk haberleri sitesine “Sağlık görevlileri bebeğin üzerine atladı ve hemen tedaviye başladı… Bence iyi olacak. Bilirsiniz, hâlâ tehlikeli bir bölgede ama yine de içinde bulunduğu durumu görmenin bir mucize olduğunu düşünüyorum. Bunu hiç beklemiyordum ” dedi.

“Zamanlama bize pek umut vermiyordu ama bebek dayanıklı çıktı” diye ekledi.

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Independent Türkçe için çeviren: İrem Oral