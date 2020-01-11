Ukrayna: İran’dan resmi özür ve tazminat bekliyoruz

İran, Ukrayna Havayolları’na ait uçağı ‘yanlışlıkla’ düşürdüğünü itiraf etti.

İran Genelkurmayı, uçağın ‘askeri bir noktaya yaklaşan saldırgan bir uçak olarak algılandığını ve insani bir hata sonucu füzeyle vurulduğunu’ açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani ‘bunun affedilmez bir hata’ olduğunu söylerken Dışişleri Bakanı Zarif özür diledi. Ukrayna cumhurbaşkanı Zelenski ise “Suçluların cezalandırılmasını bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Ukrayna Havayolları’na ait PS752 sefer sayılı uçak, İran’ın Kasım Süleymani suikastı nedeniyle Irak’taki ABD üslerine misilleme yaptığı Çarşamba gecesi Tahran’daki İmam Hüseyni Havaalanı’ndan havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüştü.

Uçaktaki 176 yolcu hayatını kaybederken uçağın düşüş nedeniyle ilgili Tahran ve Batı ülkelerinden farklı açıklamalar gelmişti.

En başta uçağın füzeyle düşürülmüş olabileceğine işaret eden açıklamaları reddeden İran, Cumartesi günü uçağı düşürdüğünü kabul etti.

“Saldırgan uçak olarak algılandı”