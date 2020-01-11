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ABD ve Rusya savaş gemileri çarpışmanın eşiğinden döndü

11 Ocak 2020

ABD Donanması, Rusya’ya ait bir savaş gemisinin Umman Denizi’nde seyir halindeki bir Amerikan savaş gemisine ‘saldırgan bir şekilde yaklaşatığı’nı açıkladı. Olayın görüntülerini yayımlayan ABD donanması, Rus mürettebatının uyarıları da dikkate almadığını belirtti.

Rus gemisinin son anda yön değiştirdiğini ve USS Farragut adlı savaş gemisinden kendilerine gönderilen 5 uyarı sinyalini dikkate almadığını savunan ABD donanması, Rusların uluslararası yasaları ihlal ettiğini savundu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise suçlamaları reddederken, “Gemideki mürettebat profesyonelce hareket etmiştir. Davetsiz bir şekilde orada bulunan gemiyle çarpışmamak için manevralar yapmıştır” açıklamasını yaptı.



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