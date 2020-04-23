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UEFAUEFA’dan 676 kulübe 70.4 milyon euro’luk ödeme

23 Nisan 2020

UEFA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu ekonomik problemler nedeniyle, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemleri ve Uluslar Ligi’ne oyuncu gönderen takımlara 70.4 milyon euro ödeme yapacağını açıkladı.

UEFA’dan yapılan açıklamada, 2018-2020 tarihlerinde Avrupa’nın milli takımlar düzeyindeki turnuvalarına futbolcu gönderen 55 üye ülkenin 676 kulübüne ödeme yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nin play-off’ları tamamlandığında verilmesi gereken ücretlerin de şimdiden verileceği aktarıldı.

UEFA’nın yapacağı 70.4 milyon euro’luk ödemenin 50 milyon eurosu’nu play-off’lara katılmayan 39 ülkeye oyuncu gönderen takımlara, 17.7 milyon euro’sunu play-off’lara katılan 16 ülkeye oyuncu gönderen kulüplere, 2.7 milyon euro’sunu ise sonbaharda oynanacak play-off’lara oyuncu gönderecek takımlara yapılacağı belirtildi.

UEFA’nın kulüplere 200 milyon euro ayırdığı, kalan yaklaşık 130 milyon euro’lık bölümün de 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na (EURO 2020) katılan milli takımlara futbolcu gönderen takımlara yapılacağı bildirildi.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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