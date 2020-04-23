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Türkiye’de Mazhar ve Fuat’tan Özkansız 23 Nisan konseri

23 Nisan 2020

İstanbul Valiliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılını saat 16:00’da başlayan Mazhar Alanson ve Fuat Güner konseri ile kutluyor.

İstanbul Valiliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kuruluşunun 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak amacıyla bir konser düzenledi.

Mazhar Alanson ve Fuat Güner’in Özkan Uğur olmadan verdiği konser saat 16:00’da Gülhane Parkı’nda başladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz gerçekleştirilen konser, valiliğin YouTube hesabından izlenebiliyor.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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