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Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği: Öneri sunduk, kabul görmedi

23 Nisan 2020

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği 1500 TL’lik ve 800 TL’lik destek ödemelerinin nasıl yapılacağı konusunda görüş belirtti. Konunuyu tüm ayrıntılarıyla inceleyen birlik, “Öneri sunduk. Ancak, kabul görmedi.” dedi.

İşte o bildiri ve ayrıntıları:

1500TL’lik ve 800TL’lik Destek ödemelerinin nasıl yapılacağı konusunda kafalarımız karışık. Dün bu konudaki en uygun yöntemin İşverenlerimiz aracılığı ile yapılması konusunda aşağıya bilgi için kopyaladığımız bir öneri sunduk. Ancak, kabul görmedi.

En son geldiğimiz noktada; 60 bin civarındaki çalışanın banka hesaplarına ödeme yapılmasına, hesabı olmayanlara bankalarımızca hesap açılmasına, tüm bankalarımızın ödeme sistemine dahil edilmesine karar verildiği bizlere iletildi.

Bizler, hizmet verirken hem çalışanlarımızın hem de müşterilerimizin sağlığını koruyalım, karmaşa yaratmayalım istiyoruz. Bu açıdan, yeni yöntemle ilgili soru ve sorunlarımız var: Kaç adet hesabı olan ve olmayan var bilmiyoruz. Devletimiz de bilmiyor. Bu dönemde hesabı olmayanlara hesap açmak ayrı bir risk, temas kaynağı ve hem onlar hem de bizler için önemli bir zorluk. Az sayıda kadrolarla çalışıyoruz. Binlerce kişiden bahsediyorsak bu sürecin sağlık tedbirlerinin uygulanarak yönetilmesi gerçekçi olarak mümkün değil. Hesabı olmayanların hem hesap açılışı için hem de parayı almak için en az iki defa olmak üzere Şubelerimize gelmeleri gerekli. Her bir hesap açılışında 45 TL damga pulu almamız lazım. Bankalarımız hakkında ücret aldığımız yönünde haksız şekilde şikayetler alacak. Diğer yandan tüm servislerimizin kalitesinin düşmesinden korkuyoruz.

Tek niyetimiz, sağlıklı ve karmaşadan uzak bir yapının kurulmasını sağlamak, bunun için önerilerde bulunmak ve bu sağlıklı yapı içinde tüm sorumluluklarımızı devletimiz ve halkımız için titiz bir şekilde yerine getirmektir.

Saygılarımızla,

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği

 

Önerdiğimiz yasal yapının ana unsurları aşağıdaki şekildedir:

“Yerel işgücü Istihdaminin Desteklenmesi Tuzugu” kapsaminda sağlanacak destek ödemeleri aşağıdaki şekilde yapılır:

İşverenler İhtiyat Sandığı’nın belirlediği kurallar çerçevesinde başvurularını yapar.

Başvuru sırasında ödeme almayı istediği banka hesabını seçer, hesabına ilişkin UBAN veya IBAN bilgisini sisteme ekler.

Ödeme sistemine tüm bankalarımız dahildir İşveren destek ödemesini almak istediği bankayı serbestçe seçebilir.

Başvurusu onaylanan işverene onay tarihini takip eden iş günü İhtiyat Sandığı tarafından destek miktarı aktarılır.

Destek ödemesini alan işveren, destek ödemelerini en geç 3 işgünü içinde yapmak, en geç 6 işgünü içinde de ödemeleri yaptığını İhtiyat Sandığına belgelemek zorundadır.

Destek ödemeleri için İşveren, banka hesabı olan çalışanlarının hesaplarına ‘devlet istihdam destek ödemesi’ açıklaması ile havale ederek ödeme yapar Bu ödemelerin yapıldığını ispat için Bankasından yazılı belge alır.

Banka hesabı olmayan çalışanları için banka hesabından nakit çekiliş yaparak ilgili hak sahiplerine ödeme yapar Bu durumda ödemenin yapıldığına ilişkin hak sahiplerinin imzaladığı bir belge yada liste temin eder.

Destek ödemesi için İşverenlerin hesabına gelen tutarlardan ücret vs kesinti yapılmaz, başka bir borç için el konulmaz, bir borca mahsup edilmez, ilgili tutarlar işverene ait bir para değildir, hak sahiplerine ödeme yapılması için devletimiz tarafından emaneten gönderilmiştir.

Hak sahiplerine ödeme yapmadığı tespit edilmesi durumunda, İşverene ödenmeyen tutarın üç katı tutarında ceza kesilir, devlet alacaklarına uygulanan cezai faiz ile tahsil edilir Emanet edilen paranın sirkati nedeniyle suç duyurusunda bulunulur, varsa faydalandığı tüm teşvikler iptal edilir, yeni teşvik verilmez, devlet ihalelerine kabul edilmez, ismi kamuoyu ile paylaşılır.

5 ve üzeri eleman çalıştıran tüm işverenler, maaş ödemelerini banka kanalıyla çalışanlarının hesaplarına yapmak zorundadır Bu zorunluluk, Ağustos 2020 maaş ödemeleri ile birlikte başlar O tarihe kadar hesap açılış süreçleri tamamlanır”.


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