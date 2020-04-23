DövizEkonomi

Serbest piyasada döviz fiyatları ne durumda?

23 Nisan 2020

Serbest piyasada 6,9937 liradan alınan dolar, 6,9967 liradan satılıyor. 7,5508 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 7,5568 lira olarak belirlendi. Sterlin ise 8,6178 liradan alınıp 8,6223 liraya satılmakta.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9980 lira, euronun satış fiyatı 7,5940 lira, sterlinin ise 8,6115 lira olmuştu.

Serbest Piyasa Döviz Kurları

AlışSatışYüksekDüşükDeğişimGüncelleme
USD – Amerikan Doları6,92586,92936,99886,9262
%-0,74
18:11
EUR – Euro7,50337,50767,56707,4759
%-0,64
18:11
GBP – İngiliz Sterlini8,58218,59008,64058,5594
%-0,24
18:11
CHF – İsviçre Frangı7,12637,13107,09017,1383
%-0,76
18:11
CAD – Kanada Doları4,94224,94644,87934,9455
%0,31
18:11
RUB – Rus Rublesi0,09320,09320,09120,0933
%1,34
18:11
AED – Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi1,88871,89011,88961,8901
%-0,57
17:35
AUD – Avustralya Doları4,43314,433010,815011,0267
%0,49
18:11
DKK – Danimarka Kronu1,00561,00630,99901,0076
%-0,69
18:11
SEK – İsveç Kronu0,69040,69090,68350,6917
%-0,12
18:11
NOK – Norveç Kronu0,65530,65600,64100,6579
%1,12
18:11
JPY – 100 Japon Yeni6,43376,43886,41226,4540
%-0,64
18:11
KWD – Kuveyt Dinarı22,262222,352222,251922,3414
%-0,49
17:45
ZAR – Güney Afrika Randı0,36470,36500,36120,3671
%-0,59
18:11
BHD – Bahreyn Dinarı18,205018,482118,317618,3651
%-1,33
18:03
LYD – Libya Dinarı4,86445,00744,88444,9791
%-1,69
16:53
SAR – Suudi Arabistan Riyali1,84121,84321,84371,8459
%-0,68
17:13


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