Serbest piyasada döviz fiyatları ne durumda?

Serbest piyasada 6,9937 liradan alınan dolar, 6,9967 liradan satılıyor. 7,5508 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 7,5568 lira olarak belirlendi. Sterlin ise 8,6178 liradan alınıp 8,6223 liraya satılmakta.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9980 lira, euronun satış fiyatı 7,5940 lira, sterlinin ise 8,6115 lira olmuştu.
Serbest Piyasa Döviz Kurları
|Alış
|Satış
|Yüksek
|Düşük
|Değişim
|Güncelleme
|USD – Amerikan Doları
|6,9258
|6,9293
|6,9988
|6,9262
%-0,74
|18:11
|EUR – Euro
|7,5033
|7,5076
|7,5670
|7,4759
%-0,64
|18:11
|GBP – İngiliz Sterlini
|8,5821
|8,5900
|8,6405
|8,5594
%-0,24
|18:11
|CHF – İsviçre Frangı
|7,1263
|7,1310
|7,0901
|7,1383
%-0,76
|18:11
|CAD – Kanada Doları
|4,9422
|4,9464
|4,8793
|4,9455
%0,31
|18:11
|RUB – Rus Rublesi
|0,0932
|0,0932
|0,0912
|0,0933
%1,34
|18:11
|AED – Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
|1,8887
|1,8901
|1,8896
|1,8901
%-0,57
|17:35
|AUD – Avustralya Doları
|4,4331
|4,4330
|10,8150
|11,0267
%0,49
|18:11
|DKK – Danimarka Kronu
|1,0056
|1,0063
|0,9990
|1,0076
%-0,69
|18:11
|SEK – İsveç Kronu
|0,6904
|0,6909
|0,6835
|0,6917
%-0,12
|18:11
|NOK – Norveç Kronu
|0,6553
|0,6560
|0,6410
|0,6579
%1,12
|18:11
|JPY – 100 Japon Yeni
|6,4337
|6,4388
|6,4122
|6,4540
%-0,64
|18:11
|KWD – Kuveyt Dinarı
|22,2622
|22,3522
|22,2519
|22,3414
%-0,49
|17:45
|ZAR – Güney Afrika Randı
|0,3647
|0,3650
|0,3612
|0,3671
%-0,59
|18:11
|BHD – Bahreyn Dinarı
|18,2050
|18,4821
|18,3176
|18,3651
%-1,33
|18:03
|LYD – Libya Dinarı
|4,8644
|5,0074
|4,8844
|4,9791
%-1,69
|16:53
|SAR – Suudi Arabistan Riyali
|1,8412
|1,8432
|1,8437
|1,8459
%-0,68
|17:13