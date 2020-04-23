Ekonomi

Gram altın yeni bir rekor kırdı

23 Nisan 2020

Koronavirüs salgınının piyasada sebep olduğu dalgalanmalar sebebiyle yatırımcıların odak noktası haline gelen altın bugün bir rekor daha kırdı.

Gram Altın saat 23 Nisan 2020’de  388,8018 lira seviyesine ulaştı, 11:30 itibariyle 387,2855 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın ise dünkü kapanış fiyatının yüzde 1 üzerine çıkarak 635 liraya kadar yükseldi.

AlışSatışDeğişimGüncelleme
Ons Altın$1.734,15$1.735,16
%1,21
17:57
Gram Altın383,56386,85
%0,70
17:57
Çeyrek Altın621,98634,68
%0,70
17:57
Yarım Altın1.243,961.269,35
%0,70
17:57
Tam Altın2.487,972.513,10
%0,70
17:57
Cumhuriyet Altını2.558,882.584,72
%0,70
17:57
Ata Altın2.558,882.584,72
%0,70
17:57
Reşat Altın2.553,232.579,02
%0,70
17:57
Hamit Altın2.553,232.579,02
%0,70
17:57
İkibuçuk Altın6.219,946.282,76
%0,70
17:57
Gremse Altın6.219,946.282,76
%0,70
17:57
Beşli Altın12.439,8712.801,86
%0,70
17:57
14 Ayar Altın225,65227,93
%0,70
17:57
18 Ayar Altın290,14293,07
%0,70
17:57
22 Ayar Bilezik354,59358,17
%0,70
17:57
Gümüş3,423,42
%1,06
17:56


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