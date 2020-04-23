Ekonomi
Gram altın yeni bir rekor kırdı
Koronavirüs salgınının piyasada sebep olduğu dalgalanmalar sebebiyle yatırımcıların odak noktası haline gelen altın bugün bir rekor daha kırdı.
Gram Altın saat 23 Nisan 2020’de 388,8018 lira seviyesine ulaştı, 11:30 itibariyle 387,2855 liradan işlem görüyor.
Çeyrek altın ise dünkü kapanış fiyatının yüzde 1 üzerine çıkarak 635 liraya kadar yükseldi.
|Alış
|Satış
|Değişim
|Güncelleme
|Ons Altın
|$1.734,15
|$1.735,16
%1,21
|17:57
|Gram Altın
|383,56
|386,85
%0,70
|17:57
|Çeyrek Altın
|621,98
|634,68
%0,70
|17:57
|Yarım Altın
|1.243,96
|1.269,35
%0,70
|17:57
|Tam Altın
|2.487,97
|2.513,10
%0,70
|17:57
|Cumhuriyet Altını
|2.558,88
|2.584,72
%0,70
|17:57
|Ata Altın
|2.558,88
|2.584,72
%0,70
|17:57
|Reşat Altın
|2.553,23
|2.579,02
%0,70
|17:57
|Hamit Altın
|2.553,23
|2.579,02
%0,70
|17:57
|İkibuçuk Altın
|6.219,94
|6.282,76
%0,70
|17:57
|Gremse Altın
|6.219,94
|6.282,76
%0,70
|17:57
|Beşli Altın
|12.439,87
|12.801,86
%0,70
|17:57
|14 Ayar Altın
|225,65
|227,93
%0,70
|17:57
|18 Ayar Altın
|290,14
|293,07
%0,70
|17:57
|22 Ayar Bilezik
|354,59
|358,17
%0,70
|17:57
|Gümüş
|3,42
|3,42
%1,06
|17:56