UEFA’dan, Manchester City’e 2 yıl men cezası!

Türk Ocağı’nda Idan ameliyat oldu

Hafta sonu hava kapalı ve yağmurlu olacak

Mağusa’da bir kayıp kalıntısına ulaşıldı

LTB okullarda temizlik ve bakım yaptı

Asayiş ve trafik denetimleri: 348 araç kontrol edildi

Limasol Direnişi ve direnişte şehit düşenler Girne’deki törenle anıldı