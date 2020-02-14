Türk Ocağı’nda Idan ameliyat oldu

Süper Lig’de yarın başkentte Küçük Kaymaklı ile karşılaşacak olan Türk Ocağı’nda, devre arasında Gençlik Gücü’nden transfer edilen Idan ameliyat oldu.

Ligde Baf Ülkü Yurdu ile oynanan maçta sakatlanan Idan menüsküs ameliyatı oldu. Türk Ocağı takımı ameliyat olan futbolcu Idan’ı hastanede ziyaret ederken kulüp sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

“Oyuncumuz Ocran Idan Baf Ülkü Yurdu maçında yaşadığı sakatlık sonrası bugün Kamiloglu Hastanesinde Dr.Hüseyin Kalgay tarafından başarılı bir menüsküs ameliyatı geçirdi.

Oyuncumuzun en kısa zamanda sağlığına ve formasına kavuşmasını dileriz.”